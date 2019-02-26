Hugh Jackman'dan Guinness rekoru

Yıllarca Wolverine karakterine hayat veren Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, 'bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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16 yıl boyunca X-Men filmlerinde Wolverine'i canlandıran Hugh Jackman, Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edildi.
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Avustralyalı oyuncu Jackman, 'bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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Jackman, ödül töreninde rekorlar kitabına girmenin çocukluğundan beri en büyük hayallerinden biri olduğunu söyledi.
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50 yaşındaki oyuncu, altı X-Men filminde, Marvel'ın kurgusal karakteri Wolwerine'e hayat vermişti.
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2000'de X-Men serisinin ilk filminde rol alan Jackman, 2017'de gösterime giren Logan filminde de rol almıştı.
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Jackman, rekoru filmde Profesör Charles Xavier'i canlandıran usta oyuncu Patrick Stewart ile paylaştı.
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Bir röportajında ilk X-Men üçlemesinin yapımları sırasında James Bond için teklifi aldığını belirten Jackman, "X-Men 2’nin çekimlerine başlamak üzereydik. Menajerim beni arayıp rolle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. O dönemde James Bond senaryolarının giderek gerçeklikten uzaklaştığını hissediyordum. Daha gerçekçi ve karanlık bir hikaye denemeleri gerektiğini düşünüyordum" ifadelerini kullanmıştı.
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"Senaryoyu okuduğumda onu inanılmaz ve çılgınca buldum" diyen Jackman, "Benim senaryoya karışmamamın mümkün olmadığını, sadece rolü oynayacağımı söylediler. Aynı anda hem X-Men’i hem de Bond’u oynamaya vaktim olmayacağını düşündüğüm için teklifi reddettim" sözlerini dile getirmişti.