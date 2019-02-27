Hugh Jackman'lı The Greatest Showman'ın devamı geliyor
Başrolünde Hugh Jackman'ın oynadığı, müzikal show dünyasının doğuşunu anlatan en iyi filmlerden biri olarak kabul edilen müzikal dram filmi The Greatest Showman'in devam filmi geliyor.
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1P.T. Barnum'un gerçek yaşamından ilham alınarak kaleme alınan The Greatest Showman'in devam filmi geliyor. Yönetmen Michael Gracey, geçtiğimiz yıl gişeleri alt üst eden müzikal film hakkında The Sun Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
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Gracey ""Bir film başarılı olduğunda devamının talep edilmesi normal karşılanır. Şimdi ise bu konu hakkında görüşmeler ve çalışmalar başlatıldı" dedi.
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3Canlandırdığı Wolverine karakteriyle bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman'ın, yeni filmde tekrar başrolde olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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4Michelle Williams, Zac Efron ve Zendaya gibi performanslarıyla filmde iz bırakan isimlerinse yeni projedeki gelecekleri şimdilik bilinmiyor.
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5Yeni projenin ilk filmden bağımsız mı olacağı yoksa devamı niteliğinde mi çekileceği bilinmese de Hugh Jackman daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu filmi ve karakteri çok sevdim. Bu film, hayatımın en harika kısımlarından birini oluşturuyor. Eğer gerçekten bu film ile ilgili doğru yönde olduğumu hissettiren bir fırsat tanınırsa, şapkamı kafama geçirir ve filme geri dönerim" demişti.