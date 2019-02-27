Hugh Jackman'lı The Greatest Showman'ın devamı geliyor

5

Yeni projenin ilk filmden bağımsız mı olacağı yoksa devamı niteliğinde mi çekileceği bilinmese de Hugh Jackman daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu filmi ve karakteri çok sevdim. Bu film, hayatımın en harika kısımlarından birini oluşturuyor. Eğer gerçekten bu film ile ilgili doğru yönde olduğumu hissettiren bir fırsat tanınırsa, şapkamı kafama geçirir ve filme geri dönerim" demişti.