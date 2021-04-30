Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına

Koreograf olmak istemesine rağmen 2004 yılında İsrail Güzeli seçilmesiyle hayatı değişen Gal Gadot kariyerine modellik ile başladı. Planlarının aksine hukuk okumasına rağmen İsrail ordusundaki 2 yıllık zorunlu hizmeti, yapımcı ve yönetmen Justin Lin'in ilgisi çekmekle kalmadı ona Hollywood kapılarını ardına kadar araladı. Hızlı ve Öfkeli'deki rolüyle adına duyuran Gadot, DC Evreni'nde canlandırdığı Wonder Woman kakarteri ile kariyerinde zirve yaptı. Sinemadaki güçlü kadın rolünün temsilcileri arasında gösterilen ve son yılların en çok kazanan oyuncuları arasında olan Gal Gadot, bugün 36. doğum gününü kutluyor. İşte 36. yaşına özen Gal Gadot'un filmlerinden ve kırmızı halı görünümlerinde öne çıkan fotoğlar ve hakkında merak edilenler.

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Gal Gadot, 30 Nisan 1985'te İsrail'de hayata gözlerini açtı. Annesi öğretmen, babası ise mühendisti.

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Büyürken, koreograf olmak istemesine rağmen rotasını değiştirip hukuka yöneldi.

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2004 yılında İsrail Güzeli seçildi. 2004 yılında Miss Universe'de İsrail'i temsil etti.

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2008 yılından itibaren modellik yaptı. İsrail'in en büyük giyim firması Castro'nun önemli modellerinden biri oldu. Ayrıca Captain Morgan, Vine Vera ve Jaguar'ın uluslararası kampanyalarında boy gösterdi. Cosmopolitan, Bride Magazine ve FHM'de kapak kızı oldu.
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Yarışmadan sonra iki sene İsrail ordusunda zorunlu olan hizmetini yerine getirdi.  Sonrasında, üniversitede hukuk okumaya başladı. Okuldayken, "Quantum of Solace"ın yönetmeni mankenlik geçmişini fark etti ve seçmelere katılmasını rica etti.
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İlk televizyon macerasına İsrail yapımı bir televizyon şovu olan Bubot ile atıldı.
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Hollywood kariyeri, Hızlı ve Öfkeli'de Gisele rolünü almasıyla başladı. Wonder Woman rolüyle ise dünya çapında tanınan bir yıldız oldu. 2008 yılında Yaron Versano ile evlendi Gal Gadot'un bir kızı var. İşte 35 yaşındaki Hollywood yıldızının kariyerinden kareler...
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The 75th Golden Globe Awards (2018)
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2008
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The Beautiful Life: TBL (2009)
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Gal Gadot in Fast & Furious (2009)

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Chris Pine ve Gal Gadot / Wonder Woman (2017)

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Furious 6 (2013)

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Fast Five (2011)
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Gal Gadot / Fast Five (2011)

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Jon Hamm ve Gal Gadot/  Keeping Up with the Joneses (2016)
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The Last Witch Hunter (2015)

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The 74th Golden Globe Awards (2017)
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Jeremy Irons, Jesse Eisenberg ve Gal Gadot
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Keeping Up with the Joneses (2016)
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Connie Nielsen ve Gal Gadot / Wonder Woman (2017)

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Gal Gadot /Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)



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Criminal (2016)
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Chiwetel Ejiofor ve Gal Gadot in Triple 9 (2016)


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Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

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Ben Affleck ve Gal Gadot / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

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Gal Gadot / Criminal (2016)
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Jon Hamm  ve Gal Gadot / Keeping Up with the Joneses (2016)

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Gal Gadot /Wonder Woman (2017)

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Gal Gadot / Justice League (2017)
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Gal Gadot ve Amber Heard (2017)
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Gal Gadot /Oscar Ödül Töreni (2018)

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Gal Gadot / Oscar etkinliği (2018)
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Gal Gadot attends /  2019 Met Gala Celebrating Camp:

 

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 Gal Gadot / Wonder Woman 1984 (2020)

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Armie Hammer ve Gal Gadot in Death on the Nile (2021)

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