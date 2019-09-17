Hulk'u canlandıran Mark Ruffalo’dan Boris Johnson'a Brexit cevabı

1 Mark Ruffalo, ‘İngiltere’nin AB kelepçelerinden aynı Hulk gibi kurtulacağını’ savunan Boris Johnson’a ‘yeşil devin' ekibiyle birlikteyken daha iyi olduğunu hatırlattı. ABD’li oyuncu, ‘İngiltere’nin AB kelepçelerinden aynıgibi kurtulacağını’ savunan’a ‘yeşil devin' ekibiyle birlikteyken daha iyi olduğunu hatırlattı.

2 12 yıl boyunca süper kahraman karakterine hayat veren Ruffalo, Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları yazdı:





3 “Boris Johnson, Hulk’ın sadece insanlığın yararı için savaştığını unutuyor. (o) Kızgın ve güçlü, aynı zamanda kalın kafalı ve yıkıcı olabiliyor. Hulk, ekibiyle birlikte olduğunda en iyi işini çıkarıyor yalnızken ise tam bir felaket” dedi.





4 Ruffola ayrıca Hulk’ın her zaman Dr. Banner’ın bilimsel ve mantıklı tarafına sahip olduğunu da söyledi.





5 ​Boris Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kızdığında yeşil dev Hulk'a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini söylemişti.



