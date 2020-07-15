Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi

"Gerçekten imrenilecek bir hizmet"

Hülya Koçyiğit, "Buraya, Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla Cumhuriyet'imizin 100. yılının armağanı diye bakıyorum. Gerçekten imrenilecek bir hizmet. Dolayısıyla ilk defa geldim ama galiba son olmayacak. Hayran oldum, herhalde buraya daha sık gelme imkanları araştıracağım kendime. Gerçekten özendim. Gerçi İstanbul'da da birçok kütüphanemiz var ama böyle bir kütüphaneye sahip oldukları için Ankara ve Ankaralıların büyük şanslı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.