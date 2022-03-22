Hüsamettin Koçan’ın ‘Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri’ sergisi açılıyor

“EN BÜYÜK GELENEK ANLATICISI TOPRAK”

Eserlerin hikayesinden bahseden Koçan, “İçinde bulunduğumuz sergi, benim Selçuklu sergim. 1995 yılında Selçuklu tersanesinde yaptığım bir sergi. O sergiye ilave edilmiş yapıtlar, orada yararlandığımız hükümetler var. O formdan bir laik motif olarak yararlandım. Onun içerisine hikayeler koydum. Deniz koydum, çünkü denizle tanışıyorlar. Tuğla koydum çünkü mimaride çok kullanıyorlar" diye konuştu.

Geleneğin tekrar edilen bir şey olmadığını söyleyen Koçan, şunları söyledi:

"Gelenek, bir birikimden gelecek hayallerini üretebilmek. Böylece gelenek dinamik bir şey, durağan bir şey değil. En büyük gelenek anlatıcısı toprak."