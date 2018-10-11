İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç'un Yol Arkadaşım 2 filminin galası yapıldı

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Yol Arkadaşım 2'nin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Biz geçen sene bir yola başladık. Yol Arkadaşım seyircimiz tarafından çok sevildi ve sahip çıkıldı. Bir yıl sonra ‘Yol Arkadaşm 2’ ile karşınızdayız ve çok mutluyuz. Çok güzel bir film yaptık. İlk filmimizi çok seviyoruz ama bu film hem komedisi hem de eğlencesi ile ilk filmin çok üzerinde oldu.”