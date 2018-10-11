İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç'un Yol Arkadaşım 2 filminin galası yapıldı
Başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç paylaştığı ve kadrosunda Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent’in de rol aldığı Yol Arkadaşım 2'nin galası Kanyon AVM’de yapıldı. Gösterim öncesi yönetmen Bedran Güzel ile oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı. Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinden, Hakan Baş-Bensu Soral ikilisine birçok ünlü isim de katıldı.
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Yol Arkadaşım 2'nin senaryosunu da yazan İbrahim Büyükak heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Biz geçen sene bir yola başladık. Yol Arkadaşım seyircimiz tarafından çok sevildi ve sahip çıkıldı. Bir yıl sonra ‘Yol Arkadaşm 2’ ile karşınızdayız ve çok mutluyuz. Çok güzel bir film yaptık. İlk filmimizi çok seviyoruz ama bu film hem komedisi hem de eğlencesi ile ilk filmin çok üzerinde oldu.”
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Oğuzhan Koç, “Çok güzel bir film yaptık. Güzel bir ekibiz. Aramızda ustalarımız var. İlk filmin çok üzerinde olduğunu ve eğlencesinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız, seyircinin tepkisini bekliyoruz” diye konuştu.
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Galaya katılan ünlü isimler arasında Hakan Baş-Bensu Soral, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Oğulcan Engin, Murat Dalkılıç ve Hakan Altun da vardı.