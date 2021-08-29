Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları)

Masa tenisi gibi insanın en gerekli temel uzvunun elleri olan bir branşta üstelik karşısında bu yeterliliğe sahip rakipleri ile mücadele eden Hamadtou, asla vazgeçmemek ve koşullar ne olursa olsun mücadeleye devam etmek konusunda müthiş bir örnek ortaya koyuyor.