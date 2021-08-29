Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları)

Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele eden masa tenisçi Ibrahim Hamadtou mücadele azmiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Görenlere adeta "Hayatta hiçbir şey imkansız değildir" dedirtiyor. İki kolu da olmayan Mısırlı sporcu raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor. İşte Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilham verici fotoğraflar...

29.08.2021 - 13:34

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 1

Paralimpik Oyunları, bir çok fiziksel engele rağmen bu engelleri geride bırakmayı başaran sporcuların ilham veren görüntülerine sahne oluyor. Tokyo’nun ev sahipliğinde sürmekte olan 2020 Paralimpik Oyunları’nda da sıra dışı görüntüler, sporseverleri karşılaşmaların sonuçlarından ziyade, atletlerin bu işe girişmekteki cesaretleri ve kararlılıkları ile ilgiyi üzerine topluyor.

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 2

Mısırlı masa tenisçi Ibrahim Hamadtou ise bu açıdan Japonya’nın başkentinde en çok öne çıkan isimlerden bir tanesi oldu. İki kolu da olmayan 48 yaşındaki sporcu, mücadele azmiyle görenleri kendisine adeta hayran bırakıyor. M

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 3

Masa tenisi gibi insanın en gerekli temel uzvunun elleri olan bir branşta üstelik karşısında bu yeterliliğe sahip rakipleri ile mücadele eden Hamadtou, asla vazgeçmemek ve koşullar ne olursa olsun mücadeleye devam etmek konusunda müthiş bir örnek ortaya koyuyor.

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 4
İşte Paralimpik Oyunları'ndan ilham verici fotoğraflar...
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 5

Leon Schaefer (Almanya)

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 6

Tao Zheng (Çin)

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 7

Beatrice Vio (İtalya) ve Jingjing Zhou (Çin)

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 8

Beatrice Vio

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 9

Leon Schaefer, Ntando Mahlangu v Daniel Wagner

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 10

Marlene van Gansewinkel (Hollanda)

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 11

Jessica Long / ABD

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 12

David Smith / İngiltere

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 13

Mauricio Ibarbure / Arjantin

Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 14
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 15
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 16
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 17
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 18
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 19
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 20
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 21
Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları) - 22

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