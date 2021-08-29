Ibrahim Hamadtou raketi ağzıyla tutuyor, servis atarken ayağını kullanıyor (Tokyo Paralimpik Oyunları)

29.08.2021 - 13:34
Paralimpik Oyunları, bir çok fiziksel engele rağmen bu engelleri geride bırakmayı başaran sporcuların ilham veren görüntülerine sahne oluyor. Tokyo’nun ev sahipliğinde sürmekte olan 2020 Paralimpik Oyunları’nda da sıra dışı görüntüler, sporseverleri karşılaşmaların sonuçlarından ziyade, atletlerin bu işe girişmekteki cesaretleri ve kararlılıkları ile ilgiyi üzerine topluyor.
Mısırlı masa tenisçi Ibrahim Hamadtou ise bu açıdan Japonya’nın başkentinde en çok öne çıkan isimlerden bir tanesi oldu. İki kolu da olmayan 48 yaşındaki sporcu, mücadele azmiyle görenleri kendisine adeta hayran bırakıyor. M
Masa tenisi gibi insanın en gerekli temel uzvunun elleri olan bir branşta üstelik karşısında bu yeterliliğe sahip rakipleri ile mücadele eden Hamadtou, asla vazgeçmemek ve koşullar ne olursa olsun mücadeleye devam etmek konusunda müthiş bir örnek ortaya koyuyor.
Leon Schaefer (Almanya)
Tao Zheng (Çin)
Beatrice Vio (İtalya) ve Jingjing Zhou (Çin)
Beatrice Vio
Leon Schaefer, Ntando Mahlangu v Daniel Wagner
Marlene van Gansewinkel (Hollanda)
Jessica Long / ABD
David Smith / İngiltere
Mauricio Ibarbure / Arjantin