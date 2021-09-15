İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser

Geçirdiği zorlu süreç sonrası 9 yıl aranın ardından Star TV ekranlarında İbo Show'a imza atan İbrahim Tatlıses şimdi de 12 yıl sonra konser vermeye hazırlanıyor.

15.09.2021 - 10:37

İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser - 1
Sanatçı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aranın ardından sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşuyor.


İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser - 2
69 yaşındaki Tatlıses 23 Eylül'de Kuruçeşme Sahnesi'nde konser verecek.


İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser - 3
İbo Show'un da yapımcısı olan Polat Yağcı, konser için, "İmparator İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra 23 Eylül’de Kuruçeşme Açıkhava'da" dedi.


İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser - 4
Tatlıses konserinin biletleri bugün satışa çıkacak.


İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra konser - 5
Tatlıses 11 yıl aranın ardından geçtiğimiz aylarda Gelmesin isimli yeni şarkısını da müzikseverlere sunmuştu.

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