Idris Elba'dan James Bond açıklaması
İlk ‘siyahi James Bond’ olması beklenen Idris Elba, 007'yi canlandıracağı iddialarına yanıt verdi.
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İngiliz oyuncu Idris Elba'nın James Bond serisinin yeni filminde 007'yi canlandıracağı iddiaları asılsız çıktı.
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Filmin yapımıcısı Barbara Broccoli'nin "Beyaz olmayan bir Bond için doğru zaman" açıklaması iddiaları güçlendirmiş olsa da Idris Elba, filmde rol almayacağını açıkladı.
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45 yaşındaki Altın Küre ödüllü oyuncu, önceki yönetmen koltuğunda oturduğu Yardie filminin galasında, James Bond olacağı yönündeki sorulara cevap vererek, "Hayır, o ben değilim" dedi.
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Elba daha önce de Twitter’dan, “Aldatmacalara kanmayın” diyerek asılsız iddialara gönderme yapmıştı.
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Öte yandan 25’incisi çekilecek olan James Bond filmi yönetmensiz kaldı. Trainspotting, Gün Işığı, Milyoner ve 127 Saat gibi önemli filmlere imza atan Oscar’lı yönetmen Danny Boyle, fikir ayrılıkları sebebiyle filmi yönetmekten vazgeçtiği açıkladı.
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Boyle’un uzun yıllardır birlikte çalıştığı deneyimli senarist John Hodge tarafından yazılan senaryonun filmde kullanılıp kullanılmayacağı da bilinmiyor. Serinin önceki tüm filmlerini kaleme alan Neal Purvis ve Robert Wade ikilisinin senaryosu, projeye Danny Boyle atandığında rafa kaldırılmıştı.