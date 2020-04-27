II. Abdülhamid’in arşivinden tarihi Bursa fotoğrafları

II. Abdülhamid’in diplomasi ve icraat başarıları, iç ve dış mihraklarla mücadelesi, günümüzde çok konuşuluyor. Devlet-i Aliyye’nin tarihinde önemli derin izler bırakan II. Abdülhamid’in, bilim, kültür ve sanata ilgisi de dikkat çekiyor. Projelendirme, mimari ve fotoğrafçılık alanlarındaki çalışmalar, bugün da takdir ediliyor.