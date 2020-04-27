II. Abdülhamid’in arşivinden tarihi Bursa fotoğrafları

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yüksek güvenlikli şekilde korunan söz konusu koleksiyonun dijital dönüşümüne, 2013 yılında başlandığını söylüyor. Dönemin ünlü fotoğraf üstatları tarafından farklı illerde çekilen siyah-beyaz fotoğrafların karelerinde, eskinin rengarenk güzelliklerini anlayabilmek mümkün oluyor. Eşsiz koleksiyonda, dönemin Bursa
’ndaki tarihi, doğal ve kültürel özelliğini en çarpıcı şekilde yansıtan fotoğraf kareleri bulunuyor.