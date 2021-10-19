İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor

Haberler - İHA 19.10.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 11:26
81 İLİN MUHTARLARININ ENVANTERLERİ SERGİLENECEK
Muhtarlar Müzesi hakkında bilgiler veren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, “İçişleri Bakanlığı'mızdan alacağımız destekle 81 İlde proje hazırlayarak muhtarların envanterlerini genişletilmiş bir müze sağlamak suretiyle burada sergileyeceğiz” dedi.
Kastamonu’da ilk ve tek olan Muhtarlar Müzesi'nin üç yıldır ziyarete açık olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, “Kastamonu’ya daha geniş kulvarda bağımsız bir müze umuyoruz, hayal ediyoruz ve gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Burada Osmanlı İmparatorluğu döneminden devlet arşivlerinden çıkartılan muhtarlığın ilk Kastamonu’da kurulduğunu belgeleyen yazılarımız, 1833 yılındaki gazeteler bulunuyor. Dokümanlarımız çok fazla. Muhtarlarımızın kullanabildiği daktilo gibi aletler var" dedi.
MUHTARLAR VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI
"Eski yaşantıları, eski dönemleri bu müzede yaşatmak ve burayı ayakta tutmak, tarihimizi ve geçmişimizi 21. yüzyıla taşıma noktasında bir çalışma sergiledik" diyen Yapıcıoğlu, "Ben bütün dernek başkanlarıma, bütün muhtarlarıma muhtarlıkla ilgili bilgi, belge, envanter ellerinde ne var ise illerinden Kastamonu Muhtarlar Derneği'mize göndermelerini rica ediyorum. Bilgi ve belgeleri, bizlere gönderen muhtarımız ya da vatandaşlarımızın isimleriyle burada yaşatmak için gayret sarf etmek istiyoruz” diye konuştu.