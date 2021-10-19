İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor

MUHTARLAR VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

"Eski yaşantıları, eski dönemleri bu müzede yaşatmak ve burayı ayakta tutmak, tarihimizi ve geçmişimizi 21. yüzyıla taşıma noktasında bir çalışma sergiledik" diyen Yapıcıoğlu, "Ben bütün dernek başkanlarıma, bütün muhtarlarıma muhtarlıkla ilgili bilgi, belge, envanter ellerinde ne var ise illerinden Kastamonu Muhtarlar Derneği'mize göndermelerini rica ediyorum. Bilgi ve belgeleri, bizlere gönderen muhtarımız ya da vatandaşlarımızın isimleriyle burada yaşatmak için gayret sarf etmek istiyoruz” diye konuştu.