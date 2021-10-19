İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor

1832 yılında ilk muhtarlık teşkilatının kurulduğu Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, iki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar ve çeşitli envanterler müzede sergileniyor.

Haberler - İHA 19.10.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 11:26

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor - 1
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Mahmut tarafından 1829 yılında 'muhtarlık müessesi' kuruldu. Bunun ardından 1832 yılında Türkiye’de ilk kez muhtarlık teşkilatı Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kuruldu. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği de ilk muhtarlık teşkilatının kurulduğu Taşköprü'de, muhtarların iki asırdır kullandığı eşyaları müzede topladı. Üç yıl önce kurulan 'Muhtarlar Müzesi', Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor.
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor - 2
Üç yıldır ziyarete açık olan Muhtarlar Müzesi’nde, mühürlerden fermanlara kadar 300 parçadan fazla envanter bulunuyor. Muhtarlar Müzesi’nde muhtarların kullandığı festen kaskete, mühürden daktiloya, muhtar tüfeğinden tabancasına kadar çok sayıda eşya yer alıyor. Ayrıca müzede muhtarlıkla ilgili fermanlar, belgeler, 70 yıllık muhtar kitapları ve mahalle fermanları da sergileniyor.
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor - 3

81 İLİN MUHTARLARININ ENVANTERLERİ SERGİLENECEK

Muhtarlar Müzesi hakkında bilgiler veren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, “İçişleri Bakanlığı'mızdan alacağımız destekle 81 İlde proje hazırlayarak muhtarların envanterlerini genişletilmiş bir müze sağlamak suretiyle burada sergileyeceğiz” dedi.

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor - 4

Kastamonu’da ilk ve tek olan Muhtarlar Müzesi'nin üç yıldır ziyarete açık olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, “Kastamonu’ya daha geniş kulvarda bağımsız bir müze umuyoruz, hayal ediyoruz ve gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Burada Osmanlı İmparatorluğu döneminden devlet arşivlerinden çıkartılan muhtarlığın ilk Kastamonu’da kurulduğunu belgeleyen yazılarımız, 1833 yılındaki gazeteler bulunuyor. Dokümanlarımız çok fazla. Muhtarlarımızın kullanabildiği daktilo gibi aletler var" dedi.

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor - 5

MUHTARLAR VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

"Eski yaşantıları, eski dönemleri bu müzede yaşatmak ve burayı ayakta tutmak, tarihimizi ve geçmişimizi 21. yüzyıla taşıma noktasında bir çalışma sergiledik" diyen Yapıcıoğlu, "Ben bütün dernek başkanlarıma, bütün muhtarlarıma muhtarlıkla ilgili bilgi, belge, envanter ellerinde ne var ise illerinden Kastamonu Muhtarlar Derneği'mize göndermelerini rica ediyorum. Bilgi ve belgeleri, bizlere gönderen muhtarımız ya da vatandaşlarımızın isimleriyle burada yaşatmak için gayret sarf etmek istiyoruz” diye konuştu.

İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor - 6
İki asırdır muhtarların kullandığı eşyalar Kastamonu'daki müzede sergileniyor - 7

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