'İki Harry Potter karakteri Fantastik Canavarlar ile dönüyor'

Yeni Fantastik Canavarlar'da tanıdık iki Harry Potter karakterinin yer alabileceği iddiaları serinin hayranlarında heyecan yarattı. İddialara göre Rubeus Hagrid ve Lord Voldemort karakterleri Fantastik Canavarlar da olacak.

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12.04.2020 - 11:02

İki Harry Potter karakteri, corona virüsten önce yapım aşamasında olan Fantastik Canavarlar'ın (Fantastic Beasts) bir sonraki devam filminde rol alabilir.







Eddie Redmayne'in Büyücülük Dünyası serisinden bir karakteri geri getirme çağrılarının Warner Bros tarafından değerlendirildiği ve Robbie Coltrane'nin devam filminde Rubeus Hagrid olarak geri dönebileceği bildirildi.







Bu nasıl olabilir, henüz bilinmiyor. Ancak Fantastik Canavarlar serisinin Harry Potter'la aynı evrende geçtiği düşünülürse Hogwarts bekçisinin filmde bir ölçüde yer aldığını görme ihtimali yüksek.







Hagrid, görünecek tek Harry Potter karakteri de değil. We Got This Covered da, daha sonra Lord Voldemort olacak Tom Riddle'ın genç halinin yeni filmde bir rolü olabileceğini bildiriyor.







Warner Bros'un, eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alan ikinci film Grindelwald'ın Suçları'nın (The Crimes of Grindelwald) ardından seriyi canlandırmak istediği için bu transferlere sıcak baktığı da aktarılıyor.







David Yates'in yönettiği, JK Rowling ve Steve Kloves'in birlikte yazdığı Fantastik Canavarlar 3, 12 Kasım 2021'de gösterime girecek.

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