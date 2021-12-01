İki yıl sonra ilk kez yüz yüze konser yapan BTS: Ağlayacak gibi olduk

Jin, "Hata yapmaktan korkuyorduk ama bu bizim daha çok çalışmamızı sağladı. Herkes ağlayacağını söylüyordu ama kimse ağlamadı" dedi.

BTS'in en sevilen üyelerinden biri olan 26 yaşındaki Jimin ise şunları dile getirdi:

"Çok gergindim, korkuyordum. Bugün rahat olacağım."