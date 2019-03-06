NTV

İlk filmiyle Oscar'a aday olan 10 yönetmen

Bazı yönetmenler daha ilk filmleriyle çok büyük başarılar elde ederek isimlerini geniş kitlelere duyurdu. İşte beyazperde'nin derlemesine göre ilk filmleriyle En İyi Film Oscar'ına aday gösterilen yönetmenler...

  • 1

    Kevin Costner

    İlk filmi: Kurtlarla Dans / Dances with Wolves (1990)

    Oscar Ödülleri (7): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik

    Oscar Adaylıkları (5): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm
  • 2

    Orson Welles

    İlk filmi: Yurttaş Kane / Citizen Kane (1941)

    Oscar Ödülleri (1): En İyi Özgün Senaryo

    Oscar Adaylıkları (8): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
  • 3

    Mike Nichols

    İlk filmi: Kim Korkar Hain Kurttan? / Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)

    Oscar Ödülleri (5): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm

    Oscar Adaylıkları (8): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
  • 4

    Sam Mendes

    İlk filmi: Amerikan Güzeli / American Beauty (1999)

    Oscar Ödülleri (5): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Sinematogafi

    Oscar Adaylıkları (3): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
  • 5

    Sidney Lumet

    İlk filmi: 12 Öfkeli Adam / 12 Angry Men (1957)

    Oscar Adaylıkları (3): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo
  • 6

    Jack Clayton

    İlk filmi: Tepedeki Oda / Room at the Top (1959)

    Oscar Ödülleri (2): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo

    Oscar Adaylıkları (4): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
  • 7

    Jim Sheridan

    İlk filmi: Sol Ayağım / My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989)

    Oscar Ödülleri (2): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    Oscar Adaylıkları (3): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo
  • 8

    Frank Darabont

    İlk filmi: Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption (1994)

    Oscar Adaylıkları (7): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
  • 9

    James L. Brooks

    İlk filmi: Sevgi Sözcükleri / Terms of Endearment (1983)

    Oscar Ödülleri (5): En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo

    Oscar Adaylıkları (6): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
  • 10

    John Singleton

    İlk filmi: Boyz n the Hood (1991)

    Oscar Adaylıkları (2): En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin