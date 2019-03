İlk filmiyle Oscar'a aday olan 10 yönetmen

Kevin Costner İlk filmi: Kurtlarla Dans / Dances with Wolves (1990) Oscar Ödülleri (7): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik Oscar Adaylıkları (5): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm

Mike Nichols İlk filmi: Kim Korkar Hain Kurttan? / Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) Oscar Ödülleri (5): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm Oscar Adaylıkları (8): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik

Jack Clayton İlk filmi: Tepedeki Oda / Room at the Top (1959) Oscar Ödülleri (2): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo Oscar Adaylıkları (4): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jim Sheridan



İlk filmi: Sol Ayağım / My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989)



Oscar Ödülleri (2): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Oscar Adaylıkları (3): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo