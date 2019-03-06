İlk filmiyle Oscar'a aday olan 10 yönetmen

Bazı yönetmenler daha ilk filmleriyle çok büyük başarılar elde ederek isimlerini geniş kitlelere duyurdu. İşte beyazperde'nin derlemesine göre ilk filmleriyle En İyi Film Oscar'ına aday gösterilen yönetmenler...
1
Kevin Costner
İlk filmi: Kurtlarla Dans / Dances with Wolves (1990)
Oscar Ödülleri (7): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
Oscar Adaylıkları (5): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm
2
Orson Welles
İlk filmi: Yurttaş Kane / Citizen Kane (1941)
Oscar Ödülleri (1): En İyi Özgün Senaryo
Oscar Adaylıkları (8): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
3
Mike Nichols
İlk filmi: Kim Korkar Hain Kurttan? / Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
Oscar Ödülleri (5): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm
Oscar Adaylıkları (8): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
4
Sam Mendes
İlk filmi: Amerikan Güzeli / American Beauty (1999)
Oscar Ödülleri (5): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Sinematogafi
Oscar Adaylıkları (3): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
5
Sidney Lumet
İlk filmi: 12 Öfkeli Adam / 12 Angry Men (1957)
Oscar Adaylıkları (3): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo
6
Jack Clayton
İlk filmi: Tepedeki Oda / Room at the Top (1959)
Oscar Ödülleri (2): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo
Oscar Adaylıkları (4): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
7
Jim Sheridan
İlk filmi: Sol Ayağım / My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989)
Oscar Ödülleri (2): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Oscar Adaylıkları (3): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo
8
Frank Darabont
İlk filmi: Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption (1994)
Oscar Adaylıkları (7): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
9
James L. Brooks
İlk filmi: Sevgi Sözcükleri / Terms of Endearment (1983)
Oscar Ödülleri (5): En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo
Oscar Adaylıkları (6): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik
10
John Singleton
İlk filmi: Boyz n the Hood (1991)
Oscar Adaylıkları (2): En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo