İlk filmiyle Oscar'a aday olan 10 yönetmen

1 Kevin Costner



İlk filmi: Kurtlarla Dans / Dances with Wolves (1990)



Oscar Ödülleri (7): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik



Oscar Adaylıkları (5): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm

2 Orson Welles



İlk filmi: Yurttaş Kane / Citizen Kane (1941)



Oscar Ödülleri (1): En İyi Özgün Senaryo



Oscar Adaylıkları (8): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik

3 Mike Nichols



İlk filmi: Kim Korkar Hain Kurttan? / Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)



Oscar Ödülleri (5): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Sinematografi, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Kostüm



Oscar Adaylıkları (8): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik

4 Sam Mendes



İlk filmi: Amerikan Güzeli / American Beauty (1999)



Oscar Ödülleri (5): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Sinematogafi



Oscar Adaylıkları (3): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Müzik

5 Sidney Lumet



İlk filmi: 12 Öfkeli Adam / 12 Angry Men (1957)



Oscar Adaylıkları (3): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo

6 Jack Clayton



İlk filmi: Tepedeki Oda / Room at the Top (1959)



Oscar Ödülleri (2): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo



Oscar Adaylıkları (4): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

7 Jim Sheridan



İlk filmi: Sol Ayağım / My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989)



Oscar Ödülleri (2): En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Oscar Adaylıkları (3): En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo

8 Frank Darabont



İlk filmi: Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption (1994)



Oscar Adaylıkları (7): En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik

9 James L. Brooks



İlk filmi: Sevgi Sözcükleri / Terms of Endearment (1983)



Oscar Ödülleri (5): En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo



Oscar Adaylıkları (6): En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Ses, En İyi Kurgu, En İyi Müzik