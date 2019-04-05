İlk firavunlardan birinin lahidi canlı yayında açılacak

Antik Mısır'ın ilk firavunlarından birine ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık lahit canlı yayında açılacak. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)
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Arap Baharı'ndan bu yana zayıflayan turizmini canlandırmak isteyen Mısır, son dönemde Antik Mısır'a ait mezarlar, yani lahitlerle ilgili çalışmalara ağırlık verdi.
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En son bir kadına ait olan 3 bin yıllık lahit dünya basınının tanıklığında açıldı.
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Görülen ilgi üzerine bu kez Mısır tarihinde ilk kez bir lahdin açılışı televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak.
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Bilinen ilk firavunlardan birine ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık lahdin açılışı, 2 saatlik bir yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.
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Yayın, yeri güvenlik gerekçesiyle sır gibi saklanan piramidin içindeki diğer odalardan başlayacak.
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Piramidin tünelleri ve soylu bir aileye ait 40 farklı mumyanın olduğu odalar ziyaret edilecek. Yayın Discoverl Channel'da 7 Nisan'da yayınlanacak