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İlk firavunlardan birinin lahidi canlı yayında açılacak

Antik Mısır'ın ilk firavunlarından birine ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık lahit canlı yayında açılacak. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)

  • 1

    Arap Baharı'ndan bu yana zayıflayan turizmini canlandırmak isteyen Mısır, son dönemde Antik Mısır'a ait mezarlar, yani lahitlerle ilgili çalışmalara ağırlık verdi.

  • 2

    En son bir kadına ait olan 3 bin yıllık lahit dünya basınının tanıklığında açıldı.

  • 3

    Görülen ilgi üzerine bu kez Mısır tarihinde ilk kez bir lahdin açılışı televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak. 

  • 4

    Bilinen ilk firavunlardan birine ait olduğu düşünülen 4 bin yıllık lahdin açılışı, 2 saatlik bir yayınla tüm dünyadan izlenebilecek.
  • 5

    Yayın, yeri güvenlik gerekçesiyle sır gibi saklanan piramidin içindeki diğer odalardan başlayacak.

  • 6

    Piramidin tünelleri ve soylu bir aileye ait 40 farklı mumyanın olduğu odalar ziyaret edilecek. Yayın Discoverl Channel'da 7 Nisan'da yayınlanacak
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