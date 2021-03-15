İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri)

Megan Thee Stallion

Dört dalda Grammy'ye aday gösterilen Megan Thee Stallion, Savage şarkısıyla En İyi Rap Performansı, En İyi Rap Şarkısı ödüllerini kazanmasının yanı sıra En İyi Yeni Sanatçı ödülünü de aldı. Stallion, En İyi Rap Şarkısı ödülünü kazanan ilk kadın olarak da Grammy tarihine geçti.