İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri)

2021 Grammy Ödülleri'nde bazı isimler ilk kez ödül sevinci yaşadı. Aralarında dokuz yaşında olan da var, bugüne kadar 14 kez aday gösterildiği halde daha önce hiç Grammy alamayan da... İşte 63. Grammy Ödülleri'nde hayatlarının ilk Grammy'sini kazanan isimler...

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:21 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 10:51

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 1

Blue Ivy

Beyonce ve Jay-Z'nin dokuz yaşındaki kızı Blue Ivy Carter, annesiyle birlikte çektikleri Brown Skin Girl klibiyle En İyi Klip ödülünü kazandı.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 2

Harry Styles

Üç Grammy adaylığı olan Styles, Watermelon Sugar şarkısıyla En İyi Pop Solo Performans ödülünü kazandı. Bu, şarkcının ilk Grammy'si oldu.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 3

Megan Thee Stallion

Dört dalda Grammy'ye aday gösterilen Megan Thee Stallion, Savage şarkısıyla En İyi Rap Performansı, En İyi Rap Şarkısı ödüllerini kazanmasının yanı sıra En İyi Yeni Sanatçı ödülünü de aldı. Stallion, En İyi Rap Şarkısı ödülünü kazanan ilk kadın olarak da Grammy tarihine geçti.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 4

Bad Bunny

İki adaylığı olan Bad Bunny, YHLQMDLG ile En İyi Latin Pop ya da Urban Albümü ödünü kazandı. Bu, şarkıcının ilk Grammy'si oldu.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 5

Kali Uchis

İlk Grammy ödülünü, Kaytranada ile söylediği '10%' şarkısıyla En İyi Dans Kaydı dalında kazandı.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 6

Kaytranada

En İyi Dans Kaydı ödülü, Kaytranada için de ilkti.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 7

Burna Boy

Twice as Tall şarkısıyla En İyi Global Müzik Albümü ödülünü kazandı.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 8

The Strokes

The New Abnormal ile En İyi Rock Albümü ödülünü kazandı.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 9

Nas

1997'den beri 14 kez Grammy'ye aday olan Nas, King’s Disease ile En İyi Rap Albümü ödülünü aldı.

İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri) - 10

Wizkid

Beyonce'nin Brown Skin Girl klibinin bir parçası olarak En İyi Klip ödülünü kazandı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER