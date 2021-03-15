İlk kez Grammy Ödülü kazanan sanatçılar (2021 Grammy Ödülleri)

ntv.com.tr 15.03.2021 - 10:21 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 10:51
Blue Ivy
Beyonce ve Jay-Z'nin dokuz yaşındaki kızı Blue Ivy Carter, annesiyle birlikte çektikleri Brown Skin Girl klibiyle En İyi Klip ödülünü kazandı.
Harry Styles
Üç Grammy adaylığı olan Styles, Watermelon Sugar şarkısıyla En İyi Pop Solo Performans ödülünü kazandı. Bu, şarkcının ilk Grammy'si oldu.
Megan Thee Stallion
Dört dalda Grammy'ye aday gösterilen Megan Thee Stallion, Savage şarkısıyla En İyi Rap Performansı, En İyi Rap Şarkısı ödüllerini kazanmasının yanı sıra En İyi Yeni Sanatçı ödülünü de aldı. Stallion, En İyi Rap Şarkısı ödülünü kazanan ilk kadın olarak da Grammy tarihine geçti.
Bad Bunny
İki adaylığı olan Bad Bunny, YHLQMDLG ile En İyi Latin Pop ya da Urban Albümü ödünü kazandı. Bu, şarkıcının ilk Grammy'si oldu.
Kali Uchis
İlk Grammy ödülünü, Kaytranada ile söylediği '10%' şarkısıyla En İyi Dans Kaydı dalında kazandı.
Kaytranada
En İyi Dans Kaydı ödülü, Kaytranada için de ilkti.
Burna Boy
Twice as Tall şarkısıyla En İyi Global Müzik Albümü ödülünü kazandı.
The Strokes
The New Abnormal ile En İyi Rock Albümü ödülünü kazandı.
Nas
1997'den beri 14 kez Grammy'ye aday olan Nas, King’s Disease ile En İyi Rap Albümü ödülünü aldı.
Wizkid
Beyonce'nin Brown Skin Girl klibinin bir parçası olarak En İyi Klip ödülünü kazandı.