İlk kısa mesaj NFT olarak satıldı

Dijital sanat eserleri olarak tanımlanan NFT akımına ilgi her geçen gün artıyor. Dünyanın 'ilk kısa mesajı'nın (SMS) dijital kopyası 107 bin euroya satıldı.

Haberler 22.12.2021 - 09:44

İlk kısa mesaj NFT olarak satıldı - 1

Açık artırma 'da bulunan müzayede evi Aguttes'te düzenlendi. İngiliz telekom şirketinin düzenlediği etkinlikte 'ilk kısa mesajın' dijital NFT versiyonu 107 bin euroya alıcı buldu.

İlk kısa mesaj NFT olarak satıldı - 2

Ödeme aynı miktara denk gelen kripto para birimi Ethereum ile yapıldı. Alıcının kimliği bilinmiyor.

İlk kısa mesaj NFT olarak satıldı - 3

NFT içinde kısa mesajın orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı bir kopyası bulunuyor.

İlk kısa mesaj NFT olarak satıldı - 4

Satıştan elde edilen gelir Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'ne bağışlanacak.

İlk kısa mesaj NFT olarak satıldı - 5

Dünyada ilk kısa mesaj 3 Aralık 1992'de atıldı. Mesajda "Mutlu Noeller" yazıyordu.

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