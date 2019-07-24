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İlker Kaleli BBC yapımı dizide oynayacak

Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan İlker Kaleli, Londra yolculuğuna hazırlanıyor. Kaleli BBC yapımı dizide seyirci karşısına geçecek. Dizi BBC One ve Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

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    Ünlü oyuncu İlker Kaleli, hippi rolüyle BBC dizisi The Serpent’ta oynayacak.


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    House of Cards dizisinin ardından The Serpent’ın da yönetmenliğini üstlenecek olan Tom Shankland’ın yapılan görüşmelerde dikkatini çeken Kaleli, anlaşma yapmak üzere önümüzdeki günlerde Londra’ya gidecek.


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    Kaleli, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın ilginç hikayesini konu edinen dizide 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi canlandıracak.


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    İngiltere’de BBC One, diğer ülkelerde Netflix’te yayınlanacak The Serpent dizisinin çekimleri eylülde Tayland’ta başlayacak.

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    Konusu gerçek bir hikayeye dayanan dizi, 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 batılı gezgin gencin, çözülmemiş cinayetlerinin baş şüphelisi olan Charles Sobhraj’ın öyküsünü temel alıyor.
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