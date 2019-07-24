İlker Kaleli BBC yapımı dizide oynayacak

Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan İlker Kaleli, Londra yolculuğuna hazırlanıyor. Kaleli BBC yapımı dizide seyirci karşısına geçecek. Dizi BBC One ve Netflix’te izleyiciyle buluşacak.
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Ünlü oyuncu İlker Kaleli, hippi rolüyle BBC dizisi The Serpent’ta oynayacak.
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House of Cards dizisinin ardından The Serpent’ın da yönetmenliğini üstlenecek olan Tom Shankland’ın yapılan görüşmelerde dikkatini çeken Kaleli, anlaşma yapmak üzere önümüzdeki günlerde Londra’ya gidecek.
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Kaleli, Hindistanlı ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın ilginç hikayesini konu edinen dizide 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi canlandıracak.
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İngiltere’de BBC One, diğer ülkelerde Netflix’te yayınlanacak The Serpent dizisinin çekimleri eylülde Tayland’ta başlayacak.
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Konusu gerçek bir hikayeye dayanan dizi, 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 batılı gezgin gencin, çözülmemiş cinayetlerinin baş şüphelisi olan Charles Sobhraj’ın öyküsünü temel alıyor.