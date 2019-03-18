İllüstratörün gözünden film afişleri ve kitap kapakları
Polonyalı illüstratör ve grafik tasarımcıTomasz Majewski, hem dijital hem de geleneksel illüstrasyonlar üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda bir yayınevinde çalışan ve kitap kapakları tasarlayan Majewski, “The Little Things” (Küçük Şeyler) adını verdiği çalışmasında illüstrasyonla portreler, sinema afişleri hazırladı.
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
56
-
57
-
58
-
59
-
60
-
61
-
62
-
63
-
64
-
65
-
66
-
67
-
68
-
69
-
70
-
71
-
72
-
73
-
74
-
75
-
76
-
77
-
78
-
79
-
80
-
81
-
82
-
83
-
84
-
85