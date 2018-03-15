İlyas Salman: Şener Şen buna yanaşmıyor

1 Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği SİYAD Ödülleri, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlene törenle 50’nci kez sahiplerini buldu. 2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmleri değerlendiren SİYAD üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen 50. SİYAD Ödülleri’nde ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ dahil olmak üzere dört dalda ödül kazanan ‘Koca Dünya’ öne çıkan yapım oldu.

2 50. SİYAD Ödül Gecesi’ne aralarında İlyas Salman, Hale Soygazi, Ercan Kesal, Şerif Sezer, Öykü Karayel ve Ayta Sözeri gibi ünlü simalar katıldı.

3 Uzun bir süredir sinemadan uzak kalan İlyas Salman, birçok filme birlikte rol aldığı Şener Şen’le yeni bir filmde bir araya gelmek istediğini söyledi.

4 69 yaşındaki Salman, “Keşke Şener’le (Şen) bir film daha yapsak. Kendisi buna yanaşmıyor. Eskiden çok görüşüyorduk. Şimdi görüşemiyoruz” şeklinde konuştu.