NTV

IMDb kullanıcılarına göre Altın Küre alacak dizi

ntv.com.tr

76. Altın Küre Ödülleri öncesinde, IMDb kullanıcıları, drama dalında 5 en iyi dizi adayını oyluyor. İşte, seyircilere göre Altın Küre’den En İyi Dizi seçilmesi gereken yapım...

  • 1

    IMDb, Altın Küre’de drama dalında En İyi Dizi ödülü için kullanıcılarına oylama yaptırıyor. Oylama henüz sonuçlanmamış olsa da seyircilere göre şimdilik seçilen en iyi dizi açık ara önde gidiyor. İşte 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecek 76. Altın Küre Ödülleri öncesinde, IMDb kullanıcılarına göre 5 en iyi dizi adayı sıralaması...

  • 2

    5. Pose (FX)

    5. Pose (FX)
  • 3

    4. Homecoming (Amazon)

    4. Homecoming (Amazon)
  • 4

    3. The Americans (FX)

    3. The Americans (FX)
  • 5

    2. Killing Eve (BBC America)

    2. Killing Eve (BBC America)
  • 6

    1. Bodyguard (Netflix)

    1. Bodyguard (Netflix)
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin