IMDb kullanıcılarına göre Altın Küre alacak dizi
ntv.com.tr
76. Altın Küre Ödülleri öncesinde, IMDb kullanıcıları, drama dalında 5 en iyi dizi adayını oyluyor. İşte, seyircilere göre Altın Küre’den En İyi Dizi seçilmesi gereken yapım...
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IMDb, Altın Küre’de drama dalında En İyi Dizi ödülü için kullanıcılarına oylama yaptırıyor. Oylama henüz sonuçlanmamış olsa da seyircilere göre şimdilik seçilen en iyi dizi açık ara önde gidiyor. İşte 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece düzenlenecek olan törenle sahiplerine verilecek 76. Altın Küre Ödülleri öncesinde, IMDb kullanıcılarına göre 5 en iyi dizi adayı sıralaması...
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5. Pose (FX)
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4. Homecoming (Amazon)
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3. The Americans (FX)
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2. Killing Eve (BBC America)
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1. Bodyguard (Netflix)