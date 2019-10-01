IMDb önerdi: Ekimde kaçırmamanız gereken film ve diziler (Sinema ve dizi rehberi)

IMDb, ekim ayında vizyona girecek sinema filmleri, ekrana gelecek TV filmleri ve dizileri arasından kaçırılmaması gerekenleri listeledi. (Vizyon tarihleri ilk gösterime göre belirtilmiştir)
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Joker | 4 Ekim
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Peaky Blinders | 4 Ekim
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Big Mouth | 4 Ekim
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Batwoman | 6 Ekim
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Mr. Robot | 6 Ekim
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El Camino: A Breaking Bad Movie | 11 Ekim
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Parasite | 11 Ekim
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Jay and Silent Bob Reboot | 15 Ekim
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Zombieland: Double Tap | 17 Ekim
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The Lighthouse | 18 Ekim
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Jojo Rabbit | 18 Ekim
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Watchmen | 20 Ekim