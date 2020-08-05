IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb; ağustos ayında seyirciyle buluşacak filmler ve diziler arasından kaçırılmaması gerekenleri listeledi. İşte yabancı film ve dizi severler için 18 öneri..

ntv.com.tr 05.08.2020 - 06:48

IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 1

Red Penguins | 4 Ağustos Salı günü VOD'da

Red Penguins, Moskova'daki bir hokey pistinde bira servis eden gangsterler, striptizciler ve canlı ayılarla dolu kapitalizm ve oportünizm hikayesini anlatıyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 2

Coroner | 5 Ağustos Çarşamba 1.Sezonu CW üzerinde

Yeni atanan bir yargıç Toronto'da bir dizi gizemli ölümü araştırıyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 3

Hitmen | 6 Ağustos Perşembe günü Peacock'da

En yakın arkadaşlar Jamie ve Fran, sadece birbirlerine güveniyorlar. Ayrıca insanları yaşamak için öldürüyorlar. Bu ikilinin tuhaf hikayesini konu alıyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 4

Star Trek: Lower Decks | 6 Ağustos Perşembe, CBS All Access'te

"Lower Decks" ABD'nin destek ekibini takip ediyor. Cerritos, Starfleet'in emir komuta zincirinin alt ucundaki insanların günlük yaşamlarını inceliyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 5

Peninsula |  21 Ağustos Cuma günü In Theaters'ta

Busan Tren'indeki zombi salgınından dört yıl sonra Kore yarımadası harap oldu. Yurtdışından kaçmayı başaran eski bir asker olan Jung Seok'a geri dönme görevi verildi ve beklenmedik bir şekilde hayatta kalanlarla tanıştı.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 6

Work It | 7 Ağustos Cuma, Netflix'te

Quinn Ackerman’ın hayallerinin üniversitesine kabulü, bir dans yarışmasındaki performansına bağlı olduğunda, okuldaki en iyi kadroyu üstlenmek için bir ragtag dansçı grubu oluşturur. Şimdi sadece dans etmeyi öğrenmesi gerekiyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 7

She Dies Tomorrow | 7 Ağustos Cuma, VOD'da

Yarın öleceğine ikna olduktan sonra, Amy'nin özenle onarılan hayatı çözülmeye başlıyor. Kesin ölüm sanrıları etrafındaki kişilere bulaşıcı hale geldikçe, Amy ve arkadaşları sinir bozucu bir inişle kontrolden çıkar.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 8

(Un)Well" | 12 Ağustos Çarşamba günü Netflix'te

Bu belgesel serisi, sağlık ve iyileşmeyi sağlayan kazançlı sağlık endüstrisine derin bir dalış yapıyor. Fakat bu sağlık trendleri vaatlerini yerine getiriyor mu?
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 9

The Secret Garden | 14 Ağustos Cuma günü sinemalarda

Yetim bir kız, amcasının konağında saklı büyülü bir bahçe keşfediyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 10

Project Power | 14 Ağustos Cuma günü Netflix'te

New Orleans sokaklarında, her kullanıcıya özgü süper güçlerin kilidini açan gizemli yeni bir hap hakkında yayılmaya başlar.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 11

Boys State | 14 Ağustos Cuma günü Apple TV'de

Bin yıllık Texas lisesinin son sınıfının ayrıntılı bir sahte tatbikat için bir araya geldiği yıllık programda iki katılımcıyı takip eden bir belgesel: kendi devlet hükümetlerini kurmak.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 12

Ted Lasso | 14 Ağustos Cuma,  Apple TV +

ABD'li Amerikan futbolu koçu Ted Lasso'yu, İngiliz futbolunun en üst uçuşunda zorlu bir Londra futbol takımını yönetmek için İngiltere'ye gidiyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 13

Glow Up | 2.Sezon 14 Ağustos Cuma, Netflix'te

Bu yarışma şovunda, hevesli makyaj sanatçıları, güzellik endüstrisinde kariyer yapma fırsatı kazanmak için bir dizi zorluktan geçiyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 14

Lovecraft Country | 16 Ağustos Pazar günü HBO'da

1950'lerde Jim Crow Amerika'da kayıp babası Montrose'u bulmak için Chicago'dan bir yolculuğa çıkarken çocukluk arkadaşı Letitia ve amcası George ile birlikte giderken Atticus Freeman'ı takip ediyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 15

Chemical Hearts | 21 Ağustos Cuma, Prime Video'da

Lise transferi öğrencisi okul gazetesinde çalışmaya başladığında yeni bir tutku bulur.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 16

Cobra Kai | Sezon 1 ve 2 Netflix'te 28 Ağustos Cuma

1984 All Valley Karate Turnuvası maçından onlarca yıl sonra, orta yaşlı bir Daniel LaRusso ve Johnny Lawrence kendilerini tekrar dövüş sanatları rakipleri buluyor.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 17

Matthias & Maxime | 28 Ağustos Cuma, Mubi'de

İki çocukluk arkadaşından bir öğrenci kısa filmi için öpüşmeleri istenir. Sonrasında, her ikisi de tercihleriyle yüzleşir, sosyal çevreleri kardeşliklerini tehdit eder ve sonunda hayatlarını değiştirirler.
IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi) - 18

New Mutants | 28 Ağustos Cuma sinemalarda

Beş genç mutant, sadece iradelerine karşı gizli bir tesiste tutulurken yeteneklerini keşfediyor, geçmiş günahlarından kaçmak ve kendilerini kurtarmak için savaşıyorlar.

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