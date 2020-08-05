IMDb önerdi: Kaçırmamanız gereken film ve diziler (Ağustos rehberi)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb; ağustos ayında seyirciyle buluşacak filmler ve diziler arasından kaçırılmaması gerekenleri listeledi. İşte yabancı film ve dizi severler için 18 öneri..

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ntv.com.tr 05.08.2020 - 06:48

Red Penguins | 4 Ağustos Salı günü VOD'da Red Penguins, Moskova'daki bir hokey pistinde bira servis eden gangsterler, striptizciler ve canlı ayılarla dolu kapitalizm ve oportünizm hikayesini anlatıyor.

Coroner | 5 Ağustos Çarşamba 1.Sezonu CW üzerinde Yeni atanan bir yargıç Toronto'da bir Yeni atanan bir yargıç Toronto'da bir dizi gizemli ölümü araştırıyor.

Hitmen | 6 Ağustos Perşembe günü Peacock'da En yakın arkadaşlar Jamie ve Fran, sadece birbirlerine güveniyorlar. Ayrıca insanları yaşamak için öldürüyorlar. Bu ikilinin tuhaf hikayesini konu alıyor.

Star Trek: Lower Decks | 6 Ağustos Perşembe, CBS All Access'te "Lower Decks" ABD'nin destek ekibini takip ediyor. Cerritos, Starfleet'in emir komuta zincirinin alt ucundaki insanların günlük yaşamlarını inceliyor.

Peninsula | 21 Ağustos Cuma günü In Theaters'ta Busan Tren'indeki zombi salgınından dört yıl sonra Kore yarımadası harap oldu. Yurtdışından kaçmayı başaran eski bir asker olan Jung Seok'a geri dönme görevi verildi ve beklenmedik bir şekilde hayatta kalanlarla tanıştı.

Work It | 7 Ağustos Cuma, Netflix'te Quinn Ackerman’ın hayallerinin üniversitesine kabulü, bir dans yarışmasındaki performansına bağlı olduğunda, okuldaki en iyi kadroyu üstlenmek için bir ragtag dansçı grubu oluşturur. Şimdi sadece dans etmeyi öğrenmesi gerekiyor.

She Dies Tomorrow | 7 Ağustos Cuma, VOD'da Yarın öleceğine ikna olduktan sonra, Amy'nin özenle onarılan hayatı çözülmeye başlıyor. Kesin ölüm sanrıları etrafındaki kişilere bulaşıcı hale geldikçe, Amy ve arkadaşları sinir bozucu bir inişle kontrolden çıkar.

(Un)Well" | 12 Ağustos Çarşamba günü Netflix'te Bu belgesel serisi, sağlık ve iyileşmeyi sağlayan kazançlı sağlık endüstrisine derin bir dalış yapıyor. Fakat bu sağlık trendleri vaatlerini yerine getiriyor mu?

The Secret Garden | 14 Ağustos Cuma günü sinemalarda Yetim bir kız, amcasının konağında saklı büyülü bir bahçe keşfediyor.

Project Power | 14 Ağustos Cuma günü Netflix'te New Orleans sokaklarında, her kullanıcıya özgü süper güçlerin kilidini açan gizemli yeni bir hap hakkında yayılmaya başlar.

Boys State | 14 Ağustos Cuma günü Apple TV'de Bin yıllık Texas lisesinin son sınıfının ayrıntılı bir sahte tatbikat için bir araya geldiği yıllık programda iki katılımcıyı takip eden bir belgesel: kendi devlet hükümetlerini kurmak.

Ted Lasso | 14 Ağustos Cuma, Apple TV + ABD'li Amerikan futbolu koçu Ted Lasso'yu, İngiliz futbolunun en üst uçuşunda zorlu bir Londra futbol takımını yönetmek için İngiltere'ye gidiyor.

Glow Up | 2.Sezon 14 Ağustos Cuma, Netflix'te Bu yarışma şovunda, hevesli makyaj sanatçıları, güzellik endüstrisinde kariyer yapma fırsatı kazanmak için bir dizi zorluktan geçiyor.

Lovecraft Country | 16 Ağustos Pazar günü HBO'da 1950'lerde Jim Crow Amerika'da kayıp babası Montrose'u bulmak için Chicago'dan bir yolculuğa çıkarken çocukluk arkadaşı Letitia ve amcası George ile birlikte giderken Atticus Freeman'ı takip ediyor.

Chemical Hearts | 21 Ağustos Cuma, Prime Video'da Lise transferi öğrencisi okul gazetesinde çalışmaya başladığında yeni bir tutku bulur.

Cobra Kai | Sezon 1 ve 2 Netflix'te 28 Ağustos Cuma 1984 All Valley Karate Turnuvası maçından onlarca yıl sonra, orta yaşlı bir Daniel LaRusso ve Johnny Lawrence kendilerini tekrar dövüş sanatları rakipleri buluyor.

Matthias & Maxime | 28 Ağustos Cuma, Mubi'de İki çocukluk arkadaşından bir öğrenci kısa filmi için öpüşmeleri istenir. Sonrasında, her ikisi de tercihleriyle yüzleşir, sosyal çevreleri kardeşliklerini tehdit eder ve sonunda hayatlarını değiştirirler.

New Mutants | 28 Ağustos Cuma sinemalarda Beş genç mutant, sadece iradelerine karşı gizli bir tesiste tutulurken yeteneklerini keşfediyor, geçmiş günahlarından kaçmak ve kendilerini kurtarmak için savaşıyorlar.