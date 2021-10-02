IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin ekim ayının en popüler dizileri listesi fikir verici olabilir. İşte okuyucuların/izleyicilerin oylarıyla belirlenmiş zirvedeki 25 yapım... 25. Doom Patrol (2019)7.9 24. The Crown (2016)8.6 23. American Crime Story (2016)8.4 22. Vigil (2021)7.4 21. You (2018)7.7 20. Mare of Easttown (2021)8.5 19.The Sopranos (1999)9.2 18.Game of Thrones (2011)9.2 17. Brooklyn Nine-Nine (2013)8.4 16. Y: The Last Man (2021)6.4 15. Money Heist (2017)8.2 14. Clickbait (2021)7.3 13. The Morning Show (2019)8.4 12. Only Murders in the Building (2021)8.3 11. Star Wars: Visions (2021)7.5 10. American Horror Story (2011)8.0 9. Foundation (2021)7.7 8. Midnight Mass (2021)7.9 7. Lucifer (2016)8.1 6. The Walking Dead (2010)8.2 5. Nine Perfect Strangers (2021)7.1 4. What If...? (2021)7.6 3. Ted Lasso (2020)8.8 2. Squid Game (2021)8.3 1. Sex Education (2019)8.3