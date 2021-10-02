IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin ekim ayının en popüler dizileri listesi fikir verici olabilir. İşte okuyucuların/izleyicilerin oylarıyla belirlenmiş zirvedeki 25 yapım...

02.10.2021 - 07:12

IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 1
25. Doom Patrol (2019)
7.9
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 2
24. The Crown (2016)
8.6
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 3

23. American Crime Story (2016)
8.4

IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 4
22. Vigil (2021)
7.4
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 5
21. You (2018)
7.7

IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 6
20. Mare of Easttown (2021)
8.5

IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 7
19.The Sopranos (1999)
9.2
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 8
18.Game of Thrones (2011)
9.2
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 9
17. Brooklyn Nine-Nine (2013)
8.4
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 10
16. Y: The Last Man (2021)
6.4
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 11
15. Money Heist (2017)
8.2
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 12
14. Clickbait (2021)
7.3
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 13
13. The Morning Show (2019)
8.4
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 14
12. Only Murders in the Building (2021)
8.3
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 15
11. Star Wars: Visions (2021)
7.5
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 16
10. American Horror Story (2011)
8.0
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 17
9. Foundation (2021)
7.7
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 18
8. Midnight Mass (2021)
7.9
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 19
7. Lucifer (2016)
8.1
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 20
6. The Walking Dead (2010)
8.2

IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 21
5. Nine Perfect Strangers (2021)
7.1

IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 22

4. What If...? (2021)
7.6
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 23
3. Ted Lasso (2020)
8.8
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 24
2. Squid Game (2021)
8.3
IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri - 25

1. Sex Education (2019)
8.3

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