IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı dizileri

24. The Crown (2016) 8.6

21. You (2018) 7.7

20. Mare of Easttown (2021) 8.5

18.Game of Thrones (2011) 9.2

16. Y: The Last Man (2021) 6.4

13. The Morning Show (2019) 8.4

12. Only Murders in the Building (2021)

8.3