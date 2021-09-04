IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin eylül ayının en popüler dizileri listesi fikir verici olabilir. İşte Hulu projesi Nine Perfect Strangers'ın zirvede olduğu en popüler 25 yabancı dizi..

04.09.2021 - 07:06

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 1
25. The Sopranos (1999)
9.2

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 2
24. Breaking Bad (2008)
9.4
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 3
23. Modern Love (2019)
8.0
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 4
22. The Office (2005)
8.
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 5
21. The Defeated (2020)
6.9
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 6
20. Grey's Anatomy (2005)
7.5
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 7
19. Manifest (2018)
7.1

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 8
18. Downton Abbey (2010)
8.7
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 9
17. American Horror Stories (2021)
6.1
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 10
16. Brand New Cherry Flavor (2021)
7.3
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 11
15. Rick and Morty (2013)
9.2
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 12
14. Chapelwaite (2021)
7.5
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 13
13. Brooklyn Nine-Nine (2013)
8.4

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 14
12. Outer Banks (2020)
7.6

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 15
11. Game of Thrones (2011)
9.2

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 16
10. Titans (2018)
7.6

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 17
9. See (2019)
7.6

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 18
8. Clickbait (2021)
7.4
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 19
7. The Chair (2021)
7.3
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 20
6. Ted Lasso (2020)
8.7

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 21
5. American Horror Story (2011)
8.0
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 22

4. The White Lotus (2021)
7.7
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 23
3. The Walking Dead (2010)
8.2
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 24

2. What If...? (2021)
7.6
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı dizileri - 25
1. Nine Perfect Strangers (2021)
7.4

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