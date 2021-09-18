IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, eylül ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte en popüler 25 yabancı film...
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18.09.2021 - 07:06
25. Reminiscence (2021) 5.9
24. The Green Knight (2021) 6.6
23. Black Widow (2021) 6.8
22.No Time to Die (2021)
21. The Many Saints of Newark (2021)
20: The Voyeurs (2021) 5.8
19. The Matrix (1999) 8.7
18. Escape Room: Tournament of Champions (2021) 5.9
17. Worth (2020) 6.8
16. Spider-Man: No Way Home (2021)
15. Red Notice (2021)
14. Kate (2021) 6.3
13. Candyman (2021) 6.3
12. He's All That (2021) 4.3
11. Don't Breathe 2 (2021) 6.1
10. Last Night in Soho (2021) 7.3
9. The Suicide Squad (2021) 7.4
8. Free Guy (2021) 7.6
7. Don't Look Up (2021)
6. Cruella (2021) 7.4
5. Malignant (2021) 6.3
4. Dune 8.6
3. The Matrix Resurrections (2021)
2. Cinderella (2021) 4.2
1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) 8.0
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