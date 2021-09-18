IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, eylül ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte en popüler 25 yabancı film...

18.09.2021 - 07:06

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 1
25. Reminiscence (2021)
5.9

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 2
24. The Green Knight (2021)
6.6
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 3
23. Black Widow (2021)
6.8
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 4
22.No Time to Die (2021)
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 5
21. The Many Saints of Newark (2021)


IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 6
20: The Voyeurs (2021)
5.8
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 7
19. The Matrix (1999)
8.7

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 8
18. Escape Room: Tournament of Champions (2021)
5.9
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 9
17. Worth (2020)
6.8

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 10
16. Spider-Man: No Way Home (2021)
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 11
15. Red Notice (2021)
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 12

14. Kate (2021)
6.3


IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 13
13. Candyman (2021)
6.3
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 14
12. He's All That (2021)
4.3
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 15
11. Don't Breathe 2 (2021)
6.1

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 16
10. Last Night in Soho (2021)
7.3
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 17
9. The Suicide Squad (2021)
7.4

IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 18
8. Free Guy (2021)
7.6
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 19
7. Don't Look Up (2021)
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 20
6. Cruella (2021)
7.4
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 21

5. Malignant (2021)
6.3
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 22
4. Dune
8.6
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 23
3. The Matrix Resurrections (2021)
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 24
2. Cinderella (2021)
4.2
IMDb verilerine göre eylül ayının en popüler yabancı filmleri - 25
1. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
8.0

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