IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri
Hafta sonunda yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin haziran ayının en popüler dizileri listesi fikir verici olabilir. İşte Kate Winslet'in başrolünde yer aldığı Mare of Easttown'ın zirvede olduğu en popüler 25 yabancı dizi...
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05.06.2021 - 07:11
25. The Kominsky Method (2018) 8,2
24. The Office (2005) 8,9
23. Ragnarok (2020) 7,5
22. Peaky Blinders (2013) 8,8
22. Breaking Bad (2008) 9,4
20. Halston (2021) 7,6
19. M.O.D.O.K. (2021) 6,3
18. ¿Quién Mató a Sara? (2021) 6,5
17. This Is Us (2016) 8,7
16. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,7
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