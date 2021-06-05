IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri

Hafta sonunda yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin haziran ayının en popüler dizileri listesi fikir verici olabilir. İşte Kate Winslet'in başrolünde yer aldığı Mare of Easttown'ın zirvede olduğu en popüler 25 yabancı dizi...

05.06.2021 - 07:11

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 1
25. The Kominsky Method (2018)
8,2
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 2
24. The Office (2005)
8,9
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 3
23. Ragnarok (2020)
7,5
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 4
22. Peaky Blinders (2013)
8,8
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 5
22. Breaking Bad (2008)
9,4
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 6
20. Halston (2021)
7,6
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 7
19. M.O.D.O.K. (2021)
6,3
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 8
18. ¿Quién Mató a Sara? (2021)
6,5
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 9
17. This Is Us (2016)
8,7
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 10
16. NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003)
7,7
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 11
15. Yürüyen Ölüler (2010)
8,2

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 12

14. The Blacklist (2013)
8,0

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 13

13. Gölge ve Kemik

7,8

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 14

12. Love, Death & Robots (2019)

8,5

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 15
11. Invincible (2021)
8,8
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 16
10. The Nevers (2021)
7,4

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 17
9. Master of None (2015)
8,3
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 18
8. Grey's Anatomy (2005)
7,5
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 19

7. StartUp (2016)
8,0

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 20

6. Jüpiter'in Mirası (2021)

6,8

IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 21
5. Taht Oyunları (2011)
9,3
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 22
4. Lucifer (2016)
8,1
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 23
3.The Handmaid's Tale (2017)
8,4
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 24
2. Sıkı Dostlar (1994)
8,9
IMDb verilerine göre haziran ayının en popüler yabancı dizileri - 25
1. Mare of Easttown (2021)
8,6

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