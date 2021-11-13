Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, kasım ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte en popüler 25 yabancı film. 25. Red Notice (2021)7.1 24. Afterlife (2021)7.9 23. Moonfall (2022) 22. Spider-Man: No Way Home (2021) 21. Spencer (2021)7.3 20. Antlers (2021)6.4 19. The Last Duel (2021)7.7 18. Venom: Let There Be Carnage (2021)6.3 17. Free Guy (2021)7.2 16. Hypnotic (2021)5.2 15. Halloween (1978)7.7 14. House of Gucci (2021) 13. Army of the Dead (2021)5.8 12. Hocus Pocus (1993)6.9 11. Morbius (2022) 10. Halloween Kills (2021)5.7 9. The French Dispatch (2021)7.5 8. Finch (2021)7.0 7. No Time to Die (2021)7.5 6. Dune (1984)6.4 5. Last Night in Soho (2021)7.5 4. The Harder They Fall (2021)6.6 3. Army of Thieves (2021)6.4 2. Dune (2021)8.2 1. Eternals (2021)6.9