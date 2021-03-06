IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre mart ayını zirvede karşılayan diziler belli oldu. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek, en popüler 25 yabancı dizi...

06.03.2021 - 07:08

IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 1
25. New Amsterdam (2018)
8,1

IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 2
24. Sayın Yargıç (2020)
7,8
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 3

23. The Blacklist (2013)
8,0
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 4
22. Schitt's Creek (2015)
8,5
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 5
21. For All Mankind (2019)
7,7
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 6
20. The Office (2005)
8,9
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 7
19. It's a Sin (2021)
8,9
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 8
18. The Mandalorian (2019)
8,8
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 9
17. Grey's Anatomy (2005)
7,6
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 10
16. The Falcon and the Winter Soldier (2021)
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 11
15. Superstore (2015)
7,8
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 12
14. Outlander (2014)
8,4

IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 13
13. Ateşböceği Yolu (2021)
7,5
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 14
12. Vikingler (2013)
8,5
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 15
11. Taht Oyunları (2011)
9,3
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 16
10. Ginny & Georgia (2021)
7,0
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 17

9. Tell Me Your Secrets (2021)
7,5

IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 18
8. The Sinner (2017)
7,9
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 19

7. Bridgerton (2020)

7,3

IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 20

6. Shingeki no kyojin
8,9

IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 21

5. Tribes of Europa (2021)
6,8

IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 22

4.Yürüyen Ölüler (2010)
8,2
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 23


3. Superman and Lois (2021)
8,1
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 24


2. Gözlerinin Ardında (2021)
7,2
IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri - 25
1. WandaVision (2021)
8,3

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