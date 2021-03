IMDb verilerine göre Mart 2021'in en popüler yabancı dizileri

25. New Amsterdam (2018) 8,1

23. The Blacklist (2013) 8,0

21. For All Mankind (2019) 7,7

20. The Office (2005) 8,9

19. It's a Sin (2021) 8,9

18. The Mandalorian (2019) 8,8

16. The Falcon and the Winter Soldier (2021)