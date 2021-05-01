IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri

Corona virüs ile mücadelede için Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin mayıs ayının en popüler dizieri listesi fikir verici olabilir. İşte bugün zirvede olan en popüler 25 yabancı dizi...

01.05.2021 - 06:55

IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 1

Vikingler

8,5

IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 2
Utanmaz
8,6
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 3
For All Mankind (2019)
7,8
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 4
Shingeki no kyojin (2013)
8,9
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 5
Rebel (2021)
6,7
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 6
Law & Order: Special Victims Unit (1999)
8,0

IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 7
The Handmaid's Tale (2017)
8,4
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 8
The Office (2005)
8,9
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 9
Breaking Bad (2008)
9,5
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 10
Criminal Minds (2005)
8,1
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 11
Big Sky (2020)
6,7

IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 12
Cruel Summer (2021)
7,7
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 13
The Blacklist (2013)
8,0
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 14
Peaky Blinders (2013)
8,8
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 15
The Crown (2016)
8,7
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 16
Yürüyen Ölüler (2010)
8,2
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 17
Grey's Anatomy (2005)
7,6
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 18
Invincible (2021)
8,8
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 19
The Serpent (2021)
7,7
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 20

Taht Oyunları (2011)

9,3

IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 21

Line of Duty (2012)

8,7

IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 22

The Nevers (2021)
7,2

IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 23
Them (2021)
7,2
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 24
Mare of Easttown (2021)
8,3
IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri - 25
Gölge ve Kemik (2021)
8,1

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