IMDb verilerine göre mayıs ayının en popüler yabancı dizileri
Corona virüs ile mücadelede için Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için IMDb'nin mayıs ayının en popüler dizieri listesi fikir verici olabilir. İşte bugün zirvede olan en popüler 25 yabancı dizi...
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