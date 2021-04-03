IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri

Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre nisan ayını zirvede karşılayan diziler belli oldu. Marvel'in The Falcon and the Winter Soldier'ı ilm bölümden zirveyi ele geçirdi. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek, en popüler 25 yabancı dizi...

03.04.2021 - 07:16

IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 1

25. Peaky Blinders

8,8

IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 2
24. Gözlerinin Ardında (2021)
7,2

IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 3
23. Breaking Bad
9,5
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 4
22. Resident Alien (2021)
8,4
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 5
21. Criminal Minds (2005)
8,1
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 6
20. Vikingler (2013)
8,5
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 7

19.New Amsterdam (2018)
8,1
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 8
18. The Flash (2014)
7,7
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 9
17. The Office (2005)
8,9
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 10
16. The Mighty Ducks: Game Changers (2021)
7,8
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 11
15. Superstore (2015)
7,8
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 12
14. The Flight Attendant (2020)
7,1


IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 13
13. The Blacklist (2013)
8,0
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 14
12. The Crown (2016)
8,7
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 15
11. Gerçek Aşk (2021)
6,6
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 16
10. The Irregulars (2021)
5,4
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 17
9. Ginny & Georgia (2021)
7,4
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 18

8. Taht Oyunları (2011)
9,3
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 19
7. Sky Rojo (2021)
6,5
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 20
6. Grey's Anatomy (2005)
7,6
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 21
5. WandaVision (2021)
8,1
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 22
4. Line of Duty
8,7
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 23
3. Shingeki no kyojin (2013)
8,9
IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 24
2. Yürüyen Ölüler (2010)
8,2


IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri - 25
1. The Falcon and the Winter Soldier (2021)
8,0

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