IMDb verilerine göre Nisan 2021'in en popüler yabancı dizileri
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre nisan ayını zirvede karşılayan diziler belli oldu. Marvel'in The Falcon and the Winter Soldier'ı ilm bölümden zirveyi ele geçirdi. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek, en popüler 25 yabancı dizi...
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