IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, nisan ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte pandemi nedeniyle dijital platformda yayınlanan yapımların zirvede olduğu, en popüler 25 yabancı film...
25. Metalin Sesi (2019)
7,8
24. Avengers: Endgame (2019)
8,4
23. Denizlerdeki Komplo (2021)
8,4
22. Amerikan Rüyası 2 (2021)
5,3
21. Deadly Illusions (2021)
3,6
20. Hayatımın Kampı (2021)
5,6
17. Kong: Kafatası Adası (2017)
6,6
16. Wonder Woman 1984 (2020)
5,4
15. Raya ve Son Ejderha (2021)
7,5
14. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019)
6,0
12. Kaos Yürüyüşü (2021)
5,7
11. Justice League: Adalet Birliği (2017)
6,2
10. Yetenekli Genç Kadın (2020)
7,5
9. Spiral: Testere Devam Ediyor (2021)
8. Şaka Peşinde (2021)
6,6
4. Hiçkimse (2021/I) (2021)
7,7
3. Adalet Birliği (Zack Snyder) (2021)
8,2
2. The Suicide Squad (2021)
1. Godzilla vs. Kong (2021)
6,6