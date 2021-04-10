IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, nisan ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte pandemi nedeniyle dijital platformda yayınlanan yapımların zirvede olduğu, en popüler 25 yabancı film...

10.04.2021 - 07:13

IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 1
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 2
25. Metalin Sesi (2019)
7,8
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 3
24. Avengers: Endgame (2019)
8,4
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 4
23. Denizlerdeki Komplo (2021)
8,4
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 5

22. Amerikan Rüyası 2 (2021)
5,3
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 6
21. Deadly Illusions (2021)
3,6
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 7
20. Hayatımın Kampı (2021)
5,6
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 8
19. Nomadland (2020)
7,6
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 9
18. Godzilla (2014)
6,4
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 10
17. Kong: Kafatası Adası (2017)
6,6

IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 11
16. Wonder Woman 1984 (2020)
5,4
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 12
15. Raya ve Son Ejderha (2021)
7,5
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 13
14. Godzilla II: Canavarlar Kralı (2019)
6,0
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 14
13. Kaçak Yolcu (2021)
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 15
12. Kaos Yürüyüşü (2021)
5,7
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 16
11. Justice League: Adalet Birliği (2017)
6,2
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 17
10. Yetenekli Genç Kadın (2020)
7,5
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 18
9. Spiral: Testere Devam Ediyor (2021)
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 19
8. Şaka Peşinde (2021)
6,6
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 20
7. Para Kamyonu (2021)
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 21
6. Baba (2020)
8,3
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 22
5. Mortal Kombat (2021)
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 23
4. Hiçkimse (2021/I) (2021)
7,7

IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 24

3. Adalet Birliği (Zack Snyder) (2021)
8,2
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 25
2. The Suicide Squad (2021)
IMDb verilerine göre nisan ayının en popüler yabancı filmleri - 26
1. Godzilla vs. Kong (2021)
6,6

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