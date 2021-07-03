IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, temmuz ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte pandemi nedeniyle dijital platformda yayınlanan yapımların da yer aldığı, en popüler 25 yabancı film...

03.07.2021 - 07:41

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 1

25. The Little Things (2021)
6.3
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 2


24. The Dead Don't Die (2019)
5.5
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 3
23. Tenet (2020)
7.4
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 4

22. Candyman (2021)

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 5
21. Army of the Dead (2021)
5.8

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 6

20. Snake Eyes (2021)

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 7
19. Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I - The Final (2021)
7.3
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 8
18. A Quiet Place (2018)
7.5

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 9
17. Black Widow (2021)

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 10

16. The Tomorrow War (2021)

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 11
15. Good on Paper (2021)
5.6
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 12
14. The Ice Road (2021)
5.5

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 13
13. Wrath of Man (2021)
7.2
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 14
12. Nobody (2021)
7.4
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 15

11. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)
6.4

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 16
10. Infinite (2021)
5.4
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 17

9. The Hitman's Wife's Bodyguard (2021)
6.5
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 18
8. Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 19
7.Cruella (2021)
7.4

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 20
6. A Quiet Place Part II (2020)
7.7

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 21

5.The Suicide Squad (2021)
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 22
4. Fatherhood (2021)
6.7
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 23
3. In the Heights (2021)
7.6

IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 24
2. F9: The Fast Saga (2021)
5.5
IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri - 25
1.Luca (2021)
7.6

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