IMDb verilerine göre temmuz ayının en popüler yabancı filmleri
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, temmuz ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte pandemi nedeniyle dijital platformda yayınlanan yapımların da yer aldığı, en popüler 25 yabancı film...
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03.07.2021 - 07:41
25. The Little Things (2021) 6.3
24. The Dead Don't Die (2019) 5.5
23. Tenet (2020) 7.4
22. Candyman (2021)
21. Army of the Dead (2021) 5.8
20. Snake Eyes (2021)
19. Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I - The Final (2021) 7.3
18. A Quiet Place (2018) 7.5
17. Black Widow (2021)
16. The Tomorrow War (2021)
15. Good on Paper (2021) 5.6
14. The Ice Road (2021) 5.5
13. Wrath of Man (2021) 7.2
12. Nobody (2021) 7.4
11. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021) 6.4
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