IMDb'ye göre son 20 yılın en iyi Türk filmleri

Komediden drama birçok türde çekilen Türk filmleri sinema eleştirmenlerinden ve seyircilerden yüksek not almayı başarıyor. İşte dünya çapında sinema veri tabanı IMDb verilerine göre son 20 yılın en beğenilen Türk filmleri...

24.05.2020 - 13:58 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 14:00

10. VİZONTELE

Yayın Tarihi: 2001

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8,0

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli

9. NEFES: VATAN SAĞOLSUN

Yayın Tarihi: 2009

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

IMDb: 8,0

Oyuncular: Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Barış Bağcı

8. G.O.R.A.

Yayın Tarihi: 2004

Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu

IMDb: 8,0

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven

7. KIŞ UYKUSU

Yayın Tarihi: 2014

Tür: Dram

IMDb: 8,2

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

6. BABAM VE OĞLUM

Yayın Tarihi: 2005

Tür: Dram, Aile

IMDb: 8,3

Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra

5. 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Dram

IMDb: 8,3

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal

4. BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

Yayın Tarihi: 2018

Tür: Biyografi, Romantik, Dram

IMDb: 8,4

Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan

3. AYLA

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 8,5

Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Kyung-jin Lee

2. CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Biyografi, Dram, Spor

IMDb: 8,7

Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk

1. DAĞ 2

Yayın Tarihi: 2016

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

IMDb: 8,9

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe

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