IMDb'ye göre son 20 yılın en iyi Türk filmleri

24.05.2020 - 13:58 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 14:00
10. VİZONTELE
Yayın Tarihi: 2001
Tür: Komedi, Dram
IMDb: 8,0
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli
9. NEFES: VATAN SAĞOLSUN
Yayın Tarihi: 2009
Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim
IMDb: 8,0
Oyuncular: Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Barış Bağcı
8. G.O.R.A.
Yayın Tarihi: 2004
Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu
IMDb: 8,0
Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven
7. KIŞ UYKUSU
Yayın Tarihi: 2014
Tür: Dram
IMDb: 8,2
Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ
6. BABAM VE OĞLUM
Yayın Tarihi: 2005
Tür: Dram, Aile
IMDb: 8,3
Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra
5. 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
Yayın Tarihi: 2019
Tür: Dram
IMDb: 8,3
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal
4. BİZİM İÇİN ŞAMPİYON
Yayın Tarihi: 2018
Tür: Biyografi, Romantik, Dram
IMDb: 8,4
Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan
3. AYLA
Yayın Tarihi: 2017
Tür: Biyografi, Dram, Tarih
IMDb: 8,5
Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Kyung-jin Lee
2. CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
Yayın Tarihi: 2019
Tür: Biyografi, Dram, Spor
IMDb: 8,7
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk
1. DAĞ 2
Yayın Tarihi: 2016
Tür: Aksiyon, Dram, Savaş
IMDb: 8,9
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe