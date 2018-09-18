İnanılmaz Aile 2 dört haftadır zirvede (Türkiye gişe rakamları 14-16 Eylül 2018)
İnanılmaz Aile 2, dördüncü hafta sonunda da Box Office Türkiye'nin zirvesindeki yerini korumayı başardı. İşte 14-16 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
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1
Western290
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2
İçimdeki Hazine404
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3
Canavar1.170
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4
Sosyopat1.212
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5
Misafir1.549
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6
Küçük Bir Rica8.936
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7
Gece Gelen5.724
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8
Baba 1,511.088
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9
Organik Aşk17.813
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10
Mile 2222.107
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1124.017 bilet satan Siccin 5 ise beşinci hafta sonunda bile ilk beşte kalmayı başardı.
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12Animasyon yapım Arı Maya 2: Bal Oyunları 28.026 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı.
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13Vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Alfa Kurt (Alpha), 31.422 seyirciyle üçüncü sırada kendine yer buldu.
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14Listenin ikinci sırasında yer alan yapım ise vizyonun yenilerinden Predator oldu. Shane Black'in yönettiği film, açılış hafta sonunda 53.935 seyirci tarafından izlendi.
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15Üst üste dördüncü hafta sonunda da gişe liderliğini koruyan İnanılmaz Aile 2, bu yıl içerisinde Ailecek Şaşkınız ve Jurassic World: Fallen Kingdom'dan sonra bunu başarabilen üçüncü film oldu. Geçen hafta bir milyon baremini geride bırakan ve hafta sonunda 78.072 seyirci tarafından izlenen İnanılmaz Aile 2, toplamda 1.106.124 seyirciye ulaştı. Film, tüm zamanların en çok izlenen animasyon yapımları listesinde şu an için yedinci sırada yer alıyor.