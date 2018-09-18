İnanılmaz Aile 2 dört haftadır zirvede (Türkiye gişe rakamları 14-16 Eylül 2018)

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Üst üste dördüncü hafta sonunda da gişe liderliğini koruyan İnanılmaz Aile 2, bu yıl içerisinde Ailecek Şaşkınız ve Jurassic World: Fallen Kingdom'dan sonra bunu başarabilen üçüncü film oldu. Geçen hafta bir milyon baremini geride bırakan ve hafta sonunda 78.072 seyirci tarafından izlenen İnanılmaz Aile 2, toplamda 1.106.124 seyirciye ulaştı. Film, tüm zamanların en çok izlenen animasyon yapımları listesinde şu an için yedinci sırada yer alıyor.