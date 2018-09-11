İnanılmaz Aile 2 üst üste üç hafta sonunu lider kapatan ilk animasyon oldu (Türkiye gişe rakamları 7-9 Eylül 2018)
İnanılmaz Aile 2, üst üste üçüncü hafta sonunu da Box Office Türkiye'nin zirvesinde kapatarak Kayıp Balık Dori'den bu yana bunu başarabilen ilk animasyon oldu. İşte 7-9 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
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1
Transit
1.587
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2
Baba Nerdesin Kayboldum4.763
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3
Zifir-i Azap
7.011
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4
Komplo
8.248
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5
Keloğlan
23.504
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6Facia Üçlü 32.069 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım oldu.
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7Vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Siccin 5, 37.227 seyirciyle Box Office Türkiye hafta sonu listesinde dördüncü sırada kendine yer buldu.
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8Animasyon film Arı Maya 2: Bal Oyunları ise 40.327 seyirciyle listeye üçüncü sıradan girdi.
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9Hafta sonunun iki yeni filmi ise İnanılmaz Aile 2'yi takip eden yapımlar oldular. Alfa Kurt (Alpha), açılışını 51.582 seyirciyle ikinci sırada gerçekleştirdi.
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10Vizyondaki üçüncü hafta sonunda 99.274 seyirci tarafından izlenen ve muhtemelen bu hafta içerisinde toplamda 1 milyon seyirci barajını geride bırakacak olan İnanılmaz Aile 2, 2018 yılında arka arkaya üç hafta sonunu gişe lideri olarak kapatmayı başaran dördüncü yabancı yapım oldu.