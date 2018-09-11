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İnanılmaz Aile 2 üst üste üç hafta sonunu lider kapatan ilk animasyon oldu (Türkiye gişe rakamları 7-9 Eylül 2018)

İnanılmaz Aile 2, üst üste üçüncü hafta sonunu da Box Office Türkiye'nin zirvesinde kapatarak Kayıp Balık Dori'den bu yana bunu başarabilen ilk animasyon oldu. İşte 7-9 Eylül 2018 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

  • 1

    Transit

    1.587

  • 2

    Baba Nerdesin Kayboldum

    4.763

  • 3

    Zifir-i Azap

    7.011

  • 4

    Komplo

    8.248

  • 5

    Keloğlan

    23.504

  • 6

    Facia Üçlü 32.069 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım oldu.
  • 7

    Vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Siccin 5, 37.227 seyirciyle Box Office Türkiye hafta sonu listesinde dördüncü sırada kendine yer buldu.
  • 8

    Animasyon film Arı Maya 2: Bal Oyunları ise 40.327 seyirciyle listeye üçüncü sıradan girdi.
  • 9

    Hafta sonunun iki yeni filmi ise İnanılmaz Aile 2'yi takip eden yapımlar oldular. Alfa Kurt (Alpha), açılışını 51.582 seyirciyle ikinci sırada gerçekleştirdi.
  • 10

    Vizyondaki üçüncü hafta sonunda 99.274 seyirci tarafından izlenen ve muhtemelen bu hafta içerisinde toplamda 1 milyon seyirci barajını geride bırakacak olan İnanılmaz Aile 2, 2018 yılında arka arkaya üç hafta sonunu gişe lideri olarak kapatmayı başaran dördüncü yabancı yapım oldu.
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