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İnanılmaz Aile 2 zirvede (Türkiye gişe rakamları 31 Ağustos - 02 Eylül 2018)

Box Office Türkiye verilerine göre İnanılmaz Aile 2, vizyondaki ikinci hafta sonunda 122 bin seyirciyle gişe liderliğini korudu. Peki hafta sonu seyirciyle buluşan vizyonun yenilerinin gişesi nasıl? İşte 31 Ağustos- 2 Eylül hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

  • 1

    Kıskanç

    1.077

  • 2

    Şafaktan Önce

    1.219

  • 3

    İtalyan Usulü Aşk

    2.373

  • 4

    Çatışma

    8.560

  • 5

    Dışarıda

    10.623

  • 6

    Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

    20.068

  • 7

    Upgrade

     27.361

  • 8

    Meg: Derinlerdeki Dehşet (4. hafta)

    35.156

  • 9

    Facia Üçlü (2. hafta)

    45.294

  • 10

    Siccin 5 (3. hafta)

     47.509

  • 11

    İnanılmaz Aile 2 

    122.336

  • 12

    GİŞE VE HASILAT RAKAMLARI

    GİŞE VE HASILAT RAKAMLARI
    Not: Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren yeni filmler sarı renk ile gösterilmiştir.
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