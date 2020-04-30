İnci Küpeli Kız’ın bilinmeyen detayları ortaya çıktı

FONDA YEŞİL PERDE VARMIŞ

Yapılan çalışmada en büyük keşiflerden biri, Vermeer'in kızı insan gözünün gördüğü gibi boş, siyah bir kanvasın önünde değil, yeşil bir perdenin önünde tasvir etmesi oldu.

Görüntüleme teknikleri resmin sağ üst köşesinde katlanmış kumaş gibi gösteren çapraz çizgileri ve renk farklılıklarını ortaya çıkardı. Yarı saydam yeşil boyadaki fiziksel ve kimyasal değişiklikler sonucunda perde 350 yılda giderek ortadan kayboldu.