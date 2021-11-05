Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu

Haberler 05.11.2021 - 08:12
Fas'ta çekimleri süren Indiana Jones 5 setinde çalışan 54 yaşındaki Nic Cupac hayatını kaybetti.
Sun'ın haberine göre, Indiana Jones 5 filminde 100 kişilik set ekibi arasında yer alan montaj yönetmeni Nic Cupac, Fes kentindeki otel odasında ölü bulundu.
Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.
Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.
Cupac, 2023'te vizyona girecek olan Harrison Ford'un rol aldığı filmin montaj ekibinin başındaki isimdi.
Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.
Harrison Ford'un sağlık durumu hakkında bilgi veren bir kişi "İlk gecikmelerden sonra herkes çalışmak için can atıyordu. Ama şimdi Harrison yaralandı ve durumu sanıldığından daha kötü” dedi.