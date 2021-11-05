Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu

Indiana Jones 5 setinde Harrison Ford’un yaralanmasının ardından set ekibinden Nic Cupac, çekimlerin devam ettiği Fas'ta hayatını kaybetti.

Haberler 05.11.2021 - 08:12

Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu - 1

Fas'ta çekimleri süren Indiana Jones 5 setinde çalışan 54 yaşındaki Nic Cupac hayatını kaybetti.

Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu - 2

Sun'ın haberine göre, Indiana Jones 5 filminde 100 kişilik set ekibi arasında yer alan montaj yönetmeni Nic Cupac, Fes kentindeki otel odasında ölü bulundu.

Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu - 3

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu - 4

Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.

Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu - 5

Cupac, 2023'te vizyona girecek olan Harrison Ford'un rol aldığı filmin montaj ekibinin başındaki isimdi.

Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu - 6

Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.

Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu - 7

Harrison Ford'un sağlık durumu hakkında bilgi veren bir kişi "İlk gecikmelerden sonra herkes çalışmak için can atıyordu. Ama şimdi Harrison yaralandı ve durumu sanıldığından daha kötü” dedi.

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