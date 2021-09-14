Indiana Jones filmi setinde norovirüs salgını çıktı

The Sun gazetesinin haberine göre, Harrison Ford ve filmin diğer yıldız oyuncuları, bulaşıcı hastalık salgınından etkilenmedi. Çalışanların bir kısmının da Covid ile mücadele ettiğini söyleyen set görevlileri, filmin iki taraftan da darbe yediğini söyledi.

Kaynaklar, 50’den fazla kişinin çalışamaz duruma geldiğini, ancak filmin büyük yıldızlarının bu kişiler arasında yer almadığını belirtti.