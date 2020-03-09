IndieWire 21. yüzyılın en iyi animasyonlarını sıraladı
Önde gelen sinema sitelerinden IndieWire ise animasyon sinemasına odaklanan bir liste yayınladı. 21. yüzyılın en iyi 30 animasyon filmini sıralayan listenin ilk sırasında, bir kızın zorlu macerasını anlatan Hayao Miyazaki imzalı Spirited Away yer aldı. İşte en iyi 30 animasyon filmi...
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