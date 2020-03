IndieWire 21. yüzyılın en iyi animasyonlarını sıraladı

29. Sita Sings the Blues (2008)

28. Shaun the Sheep Movie (2015)

26. The Triplets of Belleville (2003)

24. Isle of Dogs (2018)

23. The Lego Movie (2014)

18. Up (2009)

15. Waltz With Bashir (2008)

14. Kubo and the Two Strings (2016)