IndieWire 21. yüzyılın en iyi animasyonlarını sıraladı

Önde gelen sinema sitelerinden IndieWire ise animasyon sinemasına odaklanan bir liste yayınladı. 21. yüzyılın en iyi 30 animasyon filmini sıralayan listenin ilk sırasında, bir kızın zorlu macerasını anlatan Hayao Miyazaki imzalı Spirited Away yer aldı. İşte en iyi 30 animasyon filmi...

09.03.2020 - 13:08

30. ParaNorman (2012)
29. Sita Sings the Blues (2008)
28. Shaun the Sheep Movie (2015)
27. Anomalisa (2015)
26. The Triplets of Belleville (2003)
25. Coco (2017)
24. Isle of Dogs (2018)
23. The Lego Movie (2014)
22. Moana (2016)
21. Ratatouille (2007)
20. Howl’s Moving Castle (2004)
19. Coraline (2009)
18. Up (2009)
17. Paprika (2006)
16. Toy Story 3 (2010)
15. Waltz With Bashir (2008)
14. Kubo and the Two Strings (2016)

13. Frozen (2013)

12. The Congress (2013)
11. World of Tomorrow (2015)
10. Persepolis (2007)
9. WALL•E (2008)
8. The Illusionist (2010)
7. The Wind Rises (2013)
6. Finding Nemo (2003)
5. The Tale of the Princess Kaguya (2013)

4. Spider-Man: Into the Spiderverse (2018)

3. The Red Turtle (2016)
2. Fantastic Mr. Fox (2009)
1. Spirited Away (2001)

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