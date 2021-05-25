İngiliz grup The Who'ya Kraliyet onuru

Efsane İngiliz rock grubu The Who adına Kraliyet Darphanesi tarafından hatıra madeni para serisi hazırlandı. Grup, adına özel madeni para hazırlanan 4. müzik efsanesi oldu.

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25.05.2021 - 12:33

60lı ve 70li yıllarda "My Generation" ve "Pinball Wizard" başta olmak üzere birçok hit şarkıya imza atan The Who, şarkıları sahne performanslarıyla The Beatles ve Rolling Stones gruplarıyla birlikte adlarını dünya müzik tarihine yazdırdı.







Efsane İngiliz rock grubu The Who, bu kez İngiltere Kraliyet Darphanesi tarafından onurlandırıldı. Grup için darphane bir hatıra madeni para serisi bastı.







Grubun kurucusu ve vokalisti Roger Daltrey, madeni paraların yapımını görmek için Llantrisant'daki The Royal Mint'i ziyaret etti. Henry Gray tarafından tasarlanan madeni paranın üzerinde grupla bağlantılısemboller yer alıyor.







77 yaşındaki Daltrey, tasarımı çok yaratıcı bulduğunu, grubu çok iyi özetlediğini ifade etti. "The Who'nun yaptığı her şeyden gurur duyuyorum" diye sözlerine devam eden müzisyen "Bence köklerimize sadık kaldık. Dünyanın en popüler gruplarından biri değiliz ama biz eşsiziz. Bu madalyonun da benzersiz olmasına sevindim" dedi.







The Who grubu, Queen, Elton John ve David Bowie'den sonra adlarına Kraliyet Darphanesi tarafından özel madeni para hazırlanan 4. müzik efsanesi olarak kayıtlara geçti.

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