İngiliz istihbaratı James Bond imajını yıkmak istiyor

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5’ın Genel Direktörü McCallum, basına verdiği röportajında, James Bond filmlerine gönderme yaparak "Alkol içme klişelerini ne olursa olsun geride bırakmalıyız” dedi.

DHA 23.04.2021 - 09:39

İngiliz istihbaratı James Bond imajını yıkmak istiyor - 1

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5’ın Genel Direktörü Ken McCallum, basınına verdiği röportajında teşkilatın yüzünü değiştirmek ve daha şeffaf olmak istediklerini belirtti. 

İngiliz istihbaratı James Bond imajını yıkmak istiyor - 2

Seri filmlerde İngiliz ajanı karakteri James Bond’un sürekli martini içmesine gönderme yapan Direktör McCallum, “Bugünün MI5'inin gerçekte neye benzediğini biraz daha aktararak, martini içme klişelerini ne olursa olsun geride bırakmalıyız” dedi. 

İngiliz istihbaratı James Bond imajını yıkmak istiyor - 3

McCallum röportajında “Böylece insanlar sosyo-ekonomik geçmiş, etnik köken, cinsellik, cinsiyet, engellilik veya ülkenin hangi bölümünde doğdukları gibi engel olduğu düşünülen şeylere dayanarak kendilerini dışlamazlar” ifadelerini kullandı.

İngiliz istihbaratı James Bond imajını yıkmak istiyor - 4

McCallum, 2020’lere gelindiğinde daha açık bir teşkilat istediklerini belirterek bir ajanın nasıl olması gerektiğini göstereceklerini ifade etti. 

İngiliz istihbaratı James Bond imajını yıkmak istiyor - 5
112 yıllık iç istihbarat teşkilatı MI5, yaptığı yazılı açıklamada, Instagram hesabını açtığını da duyurdu.

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