İngiliz Kraliyet Ailesi Gezegenimiz için bir arada (Bugün Netflix'te yayında)

Etkinlik Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William, Sussex Dükü Prens Harry, Sir David Attenborough, David Beckham ve çok özel davetlilerin katılımıyla Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde yapıldı.
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50 ülkede gerçekleşen çekimlerle yapımı 4 yılda tamamlanan Gezegenimiz 8 bölümden oluşuyor.
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Kuzey Kutbu'nun uzak ve vahşi doğasından gizemli derin denizlere, Afrika'nın uçsuz bucaksız manzaralarından Güney Amerika'nın çeşitli ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanındaki zengin habitat çeşitliliğine odaklanan Gezegenimiz, bugün Netflix'te gösterime girdi.