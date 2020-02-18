İngiliz Kraliyet Postası'ndan James Bond pulları

İngiliz Kraliyet Postası, 25’inci James Bond filmi No Time To Die için 10 çeşit pul bastırdı.
James Bond’un bir İngiliz sembolü olması nedeniyle basılan pul serisinde bugüne dek 007 kod adlı ajan karakterine hayat veren altı aktör yer aldı.
Bond filmleri Casino Royale (Daniel Craig, 2006), GoldenEye (Pierce Brosnan, 1995), The Living Daylights (Timothy Dalton, 1987), Live And Let Die (Roger Moore, 1973), On Her Majesty's Secret Service (George Lazenby, 1969), Goldfinger (Sean Connery, 1964), The Spy Who Loved Me (1977), You Only Live Twice (1967), Thunderball (1965) ve Skyfall (2012) filmlerine ait görsellerin yer aldığı pul serisinde, beşinci ve son kez James Bond’u canlandıran Daniel Craig’in yer aldığı pul da bulunuyor.
Sınırlı sayıda üretilen pullar 17 Mart’ta satışa çıkarılıyor.