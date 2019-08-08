İngiliz milletvekilleri Göbeklitepe'ye hayran kaldı

1 Göbeklitepe'yi gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İngiliz Milletvekili Murray,binlerce yıl öncesine ait Göbeklitepe'den çok etkilendiğini söyledi. İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekilleri Sheryll Murray, David Morris, Mark Menzies ve David Amess, Yunus Emre Enstitüsü'nün davetlisi olarak geldikleri Şanlıurfa'da'yi gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İngiliz Milletvekili Murray,binlerce yıl öncesine ait Göbeklitepe'den çok etkilendiğini söyledi.

2 Göbeklitepe'nin İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde bulunan Stonehenge yapısından farklı olduğunu ifade eden Murray, "Stonehenge ile Göbeklitepe birbirinden farklı. Stonehenge'de bulunan taşlar serbest duruyor. Buradaki kazılar henüz başında belki ilerlediğinde bilim adamları birbirleriyle bağlantı kuracaklar. Burada gördüğümüz şeylerin diğer insanların da görmesini ve benim yaşadığım deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyorum" dedi.





3 Muarray, Şanlıurfa'nın güvenli bir yer olduğunu vurgulayarak, "Buradaki deneyimimiz gerçekten çok özel. Bütün insanlar buraya gelerek Göbeklitepe'yi görmeli. Burada olduğumuz sürece ciddi saygı gördük, kendimizi çok güvende hissettik" diye konuştu.







4 İngiliz milletvekili David Morris ise Göbeklitepe'nin insanı çok etkileyen muhteşem bir yer olduğunu belirterek, buradaki yapının Mısır'daki piramitlerden ve İngiltere'deki Stonehenge'den daha eski olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin insanlık tarihi açısından önemli bir yer olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini aktaran Morris, şöyle devam etti:





5 "Burada insanlık için önemli bir adım atılıyor. Tüm dünyadaki insanları Göbeklitepe'ye davet ediyorum. İnsanların buraya gelip destek vermesini öneririm. Bu yeni bir sayfanın açılmasında yardımcı olacaktır. Toprağın altında kalmış tarihi gün yüzüne çıkarmak için atılmış bir adım tüm dünya bunu desteklemeli. Buradaki ziyaretçilere baktığımda farklı ülkelerden misafirler var güvenlikle ilgili her hangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum."





6 İngiliz Milletvekili David Amess, binlerce yıl öncesinde yapılmış olan Göbeklitepe'nin kendisini çok etkilediğini söyledi. Göbeklitepe'yi herkesin görmesi gerektiğini bildiren Amess, İngiltere'ye döndüğünde kendisinin de buranın gezilmesi için insanlara tavsiyelerde bulunacağını ifade etti.

Amess, gezileri sırasında yaptıkları paylaşımlarla Türkiye'nin İngiltere'deki popülerliğinin artacağına inandığını anlatarak, "Türk halkı, İngiliz halkını burada istediği sürece gelecekte Göbeklitepe'yi görmeye çok fazla İngiliz gelecektir. İngiltere'ye döndüğümde kesinlikle insanlara Göbeklitepe'yi görmeleri noktasında tavsiyelerde bulunacağım. Denizi, kumu, güneşi bir çok yerde bulabilirsiniz ama çok nadir yerde 10 bin yıl gerisine dair bir anıyı bulabilirsiniz." diye konuştu.