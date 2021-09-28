İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak

İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 6 Osmanlı padişahına ait portreleri satışa sunacağını duyurdu. Müzayede evinin 1600'lü yıllardan kalma portrelere biçtiği değer ise 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound arasında değişiyor.

İHA - NTV Haber 28.09.2021 - 04:04 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 04:07

İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak - 1
müzayede evi Christie's, 6 Osmanlı padişahına ait portrelerin satışa sunulacağını açıkladı.
İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak - 2
28 Ekim’den itibaren satışa açılacak olan yağlıboya portrelerin, yaklaşık 9 milyon 670 bin ile 14 milyon 525 bin Türk lirası arasında alıcı bulması bekleniyor.
İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak - 3
Tablolarda, Orhan Bey, I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim’in portreleri yer alıyor.
İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak - 4
Müzayede evinin sitesinde, portreler için, “16. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki en ilgi çekici ve etkili kültürel alışverişlerden birinin görkemli bir yansıması” denildi.
İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak - 5
1600’lü yıllardan kalma portreler, 1579’da Venedik’te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’nın isteğiyle yapılmıştı.
İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak - 6
İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak - 7

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