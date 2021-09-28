İngiltere'de 6 Osmanlı padişahının portreleri açık artırmayla satılacak
İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 6 Osmanlı padişahına ait portreleri satışa sunacağını duyurdu. Müzayede evinin 1600'lü yıllardan kalma portrelere biçtiği değer ise 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound arasında değişiyor.
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İHA - NTV Haber 28.09.2021 - 04:04| Son Güncelleme : 28.09.2021 - 04:07
müzayede evi Christie's, 6 Osmanlı padişahına ait portrelerin satışa sunulacağını açıkladı.
28 Ekim’den itibaren satışa açılacak olan yağlıboya portrelerin, yaklaşık 9 milyon 670 bin ile 14 milyon 525 bin Türk lirası arasında alıcı bulması bekleniyor.
Tablolarda, Orhan Bey, I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim’in portreleri yer alıyor.
Müzayede evinin sitesinde, portreler için, “16. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki en ilgi çekici ve etkili kültürel alışverişlerden birinin görkemli bir yansıması” denildi.
1600’lü yıllardan kalma portreler, 1579’da Venedik’te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’nın isteğiyle yapılmıştı.
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