İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali

İngiltere'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanmanın hızlanmasıyla normale dönüşün adımlarından bir olarak maskesiz ve sosyal mesafesiz müzik festivali düzenlendi (Fotoğraflar: AFP) Planlı bir şekilde normalleşmeye başlayan ve aşılama sürecinde de büyük bir hız kazanan İngiltere'nin Liverpool kentinde uzun bir aradan sonra ilk müzik festivali gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte maske takımı tercihe bağlı olarak takılırken, sosyal mesafe kuralı da yoktu. Katılımcıların etkinliğe katılmadan önce Covid-19 testi yaptırması ve negatif sonuç alması gerekirken, etkinlikten beş gün sonra da corona virüsü testi yapılması zorunluluğu getirildi.