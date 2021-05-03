İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali

İngiltere'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanmanın hızlanmasıyla normale dönüşün adımlarından bir olarak maskesiz ve sosyal mesafesiz müzik festivali düzenlendi (Fotoğraflar: AFP)

03.05.2021 - 12:47

İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 1
Planlı bir şekilde normalleşmeye başlayan ve aşılama sürecinde de büyük bir hız kazanan İngiltere'nin Liverpool kentinde uzun bir aradan sonra ilk müzik festivali gerçekleştirildi.


İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 2
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte maske takımı tercihe bağlı olarak takılırken, sosyal mesafe kuralı da yoktu.


İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 3
Katılımcıların etkinliğe katılmadan önce Covid-19 testi yaptırması ve negatif sonuç alması gerekirken, etkinlikten beş gün sonra da corona virüsü testi yapılması zorunluluğu getirildi.
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 4
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 5
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 6
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 7
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 8
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 9
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 10
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 11
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 12
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 13
İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali - 14

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