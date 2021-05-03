İngiltere'de aylar sonra ilk müzik festivali



İngiltere'de vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanmanın hızlanmasıyla normale dönüşün adımlarından bir olarak maskesiz ve sosyal mesafesiz müzik festivali düzenlendi (Fotoğraflar: AFP)

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03.05.2021 - 12:47

Planlı bir şekilde normalleşmeye başlayan ve aşılama sürecinde de büyük bir hız kazanan İngiltere'nin Liverpool kentinde uzun bir aradan sonra ilk müzik festivali gerçekleştirildi.







Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı etkinlikte maske takımı tercihe bağlı olarak takılırken, sosyal mesafe kuralı da yoktu.







Katılımcıların etkinliğe katılmadan önce Covid-19 testi yaptırması ve negatif sonuç alması gerekirken, etkinlikten beş gün sonra da corona virüsü testi yapılması zorunluluğu getirildi.