İngiltere'de sanatçılar hükümete seslendi: Adil ödeme istiyoruz

İngiltere'de sanatçılar, hükümete dijital platformlardaki telif ödemeleri ile ilgili yasaların revize edilerek, daha adil ödemelerin yapılması yönünde isteklerini iletti.

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09.06.2021 - 08:02

Aralarında The Rolling Stones, Tom Jones, Paul McCartney, Van Morrison, Kano, Wolf alice ve Jessie Ware gibi isimlerin de bulunduğu 234 müzisyen ve grup, Başbakan Boris Johnson'a mektup yolladı.







BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Sanatçılar yolladıkları mektupta, mevcut telif yasasının "Teknolojik değişimin hızına ayak uyduramadığını" belirtti ve değişim talebinde bulundu.







Sanatçılar, dijital platformlardan elde edilen gelirlerde yapımcıların ve plak şirketlerin daha büyük paylara sahip olduğunu vurguladu.







Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Günümüz müzisyenleri eserlerinden çok küçük gelirler elde ediyor"







"Pek çok müzisyen dinlenme başına 0,1 ABD doları kazanırken, orkestralardaki isimler ise hiçbir kazanç elde edemiyor"

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